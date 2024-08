“No hay ningún ofrecimiento”: Jesús Ramírez sobre su continuidad en el gobierno federal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que no tiene ningún ofrecimiento por parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para integrarse a su gabinete, y dijo que solo ha ayudado a dar su opinión sobre las conferencias matutinas.

“Pregúntenle a la Política Online que es la que dijo muchas cosas y a López Dóriga. Yo sigo aquí, soy el vocero del gobierno de México, estamos trabajando y terminando este gobierno que sigue estando de sol a sol dando lo que haya que hacer para entregar las obras, para terminar bien este gobierno. No tengo otros planes, he estado ayudando a otros temas, pero es como ayuda, no hay ningún ofrecimiento en ningún cargo, soy vocero del gobierno de México todavía”, dijo.

El funcionario fue consultado al finalizar el encuentro ente comunicadores y usuarios de redes sociales que este viernes sustituyó a la conferencia de prensa.

“Me piden opinión de cosas y de cómo funciona esto, me preguntan y es eso lo que dijo la presidenta electa, que estamos platicando sobre... había más gente: Epigmenio Ibarra, Paco Ignacio Taibo, el Fisgón, Pedro Miguel, en fin, varios profesionales”.

El vocero evadió responder si continúa para el próximo gabinete, y continuó: “Entonces estamos viendo lo de las mañaneras, viendo cómo pueden funcionar o continuar este trabajo de rendición de cuentas, este diálogo circular, esta forma que ha transformado la comunicación política en el mundo y que es el que el gobierno dé la cara a los ciudadanos y que exponga lo que piensa y que explique sus decisiones y responda a los ataques”.

De la próxima presidenta dijo: “Yo he trabajado hace muchísimos años con Claudia, nos conocemos desde la universidad y hemos coincidido en muchos movimientos, y en muchos momentos del país, y hemos trabajado juntos, entonces pues claro que seguiremos caminando juntos”.

-¿Continuará en la vocería?, se le preguntó

-No, no sé, no hemos platicado de eso, no hay todavía nada sobre eso.

Ayer, Sheinbaum aseguró que Ramírez Cuevas, y el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, serán parte del equipo de gobierno.

–¿De qué trató la reunión?

–Estamos trabajando sobre las nuevas mañaneras.

–¿Ellos (Ramírez y Villamil) van a ser parte del equipo?

-Sí, entre todos estamos ahí.

Sin embargo, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aclaró que “todavía no” define quién estará al frente de la vocería de su gobierno a partir del 1 de octubre.