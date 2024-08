Tras impago de seis meses, trabajadores de limpia de Prevención y Readaptación Social paran labores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los trabajadores que limpian el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) pararon labores por segunda vez en el año.

Los trabajadores se han visto afectados tras seis meses de impago en perjuicio de la firma Ocram Seyer, de la que son empleados.

Ocram Seyer comenzó su relación contractual con Prevención y Readaptación Social en marzo pasado, momento en que se acordaron pagos a mes vencido, sin embargo, no se ha liberado una sola factura, por lo que la deuda se calcula en más de siete millones de pesos.

La dependencia es encabezada por Hazel Ruiz Ortega, un especialista en sistema penitenciario a quien se designó comisionado del mencionado órgano.

Fue hace un mes cuando sucedió el primer paro de labores por parte de los afanadores, quienes se manifestaron ante la presión económica que han padecido por la falta de fondos de la empresa.

Los trabajadores han sostenido diálogos con sus patrones, quienes han explicado las dificultades económicas resultantes de la falta de pago de la mencionada entidad gubernamental.

“A diferencia de otros patrones aquí no nos dejan nunca sin el IMSS, sin el Infonavit, sin nuestros salarios, porque muchos otros lo hacen, a veces no pagan a tiempo, no pagan completo o no pagan nunca, y a nosotros siempre nos cumplen.