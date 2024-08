Este es Wisin, el "perrito luchador" de México que se ha vuelto fenómeno viral (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En un estacionamiento de un centro juvenil del barrio de Tacuba en Ciudad de México, la icónica canción "Who Let the Dogs Out" de Baha Men resuena a través de un par de altavoces. Mientras la melodía contagia a más de un centenar de personas, éstas comienzan a corear: "Wisin, Wisin, Wisin".

Rápidamente, una criatura gigantesca y peluda desciende por las escaleras, entusiasmando a los aficionados mientras brinca alrededor de un cuadrilátero de lucha.

Los niños corren a abrazarlo y los padres le ofrecen chocar las manos. Una mujer sostiene un letrero que dice: "Wisin, te quiero", adornado con huellas de patas.

Con orejas caídas y una cola que se está descosiendo luego de tantas luchas, Wisin el "perrito luchador" ha capturado la imaginación de aficionados de todo México.

Invítenme a una función de Wisin el perro luchador, mi alma lo ocupa. pic.twitter.com/I0oeJqc2cW — el gosco (@ghostcolour) May 14, 2024

Desde que comenzó el verano boreal, videos de un luchador disfrazado de cachorro en funciones de lucha libre han estado circulando en las redes sociales mexicanas. Aunque la popular forma mexicana de lucha existe desde hace décadas, Wisin apareció en ese escenario hace sólo unos meses.

Wisin

El Perro Luchador

Créditos a quien correspondan. pic.twitter.com/4fryaPjD1c — Qiké (@Qike41) July 10, 2024

La lucha libre ha pasado apuros en los últimos años, especialmente durante la pandemia de covid-19, cuando casi todos los duelos fueron cancelados y un número inusualmente elevado de luchadores fallecieron por esa enfermedad. Este deporte, el segundo con más seguidores en el país, también ha sido víctima de la violencia de los cárteles del narcotráfico.

Wisin fue creado originalmente por el Instituto de la Juventud en Ciudad de México para motivar a los niños a que hagan ejercicio. Sin embargo, su personaje evolucionó rápidamente, convirtiéndose en un fenómeno viral en Instagram, TikTok y X.

Wisin el ?? luchador del @InjuveCDMX y l@s ???????? pasaron un rato agradable en las actividades gratuitas de dibujo, dominó, ajedrez, jenga y adivina quién de la #ACH en el Verano Histórico ??????????? pic.twitter.com/j5s3A1LhEH — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) July 26, 2024

Uno de los primeros videos que surgieron de Wisin lo mostraba luchando en el mismo centro juvenil en mayo, subiéndose rápidamente al cuadrilátero. Sumó 1 millón de vistas en X.

Otro video editado por un aficionado, con más de 500 mil "me gusta", tiene un pie de foto irónico que dice: "Mi psicólogo: El perrito luchador no existe". Luego el video muestra a Wisin saludando a aficionados y haciendo una voltereta hacia atrás para enfrentar a un rival.

En México ha habido otros casos de personajes comunes se han convertido en memes poco convencionales pero altamente populares que con frecuencia tienen un representante físico. En 2022, aficionados musicales mexicanos empezaron a arrojar muñecos de felpa del Dr. Simi —la mascota de una cadena de farmacias— a sus artistas favoritos como muestra de afecto.

De la misma forma, la popularidad de Wisin se ha incrementado exponencialmente en la vida real. Sus peleas atraen a aficionados de todas las edades, a niños y adultos mexicanos por igual. Dado que en las funciones de lucha libre predominan los aficionados masculinos adultos, él ha creado un espacio para que los niños disfruten del espectáculo.

En la pelea más reciente de Wisin, Juan Carlos Naviera Torres, de 35 años, aguardaba a un costado con su hijo José Isaac, de 6 años. Torres sonreía mientras su hijo abrazaba una pequeña bolsa para perros que trajo con el fin de apoyar a Wisin. "Me gustó la lucha libre desde chiquito, ahora lo puede disfrutar mi hijo también", señaló.

"Yo creo que (Wisin) es como una inspiración", dijo Mitchelle Magdaleno, que trajo a su hijo pequeño a ver las luchas. "A mí no me ha tocado verlo, pero sé que es muy buen luchador".

Junto con sus colegas luchadores "Andy Panda" y "Gravity", Wisin estaba listo para enfrentar a otro trío de rivales.

Aunque cayó un chubasco y la multitud se dispersaba, Wisin no desistió. Se subió a las cuerdas e hizo un lance para planchar a su rival. "¡Uno, dos, tres!", gritó el réferi mientras Wisin sujetaba a su oponente. Dio una vuelta olímpica al cuadrilátero para celebrar su triunfo: el "perrito luchador" había salido victorioso una vez más.