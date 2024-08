AMLO minimiza "lunes negro" en los mercados mundiales: "no nos afecta tanto"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la caída del peso mexicano y de la crisis financiera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que se dé una “tendencia a que se restablezca el control”, porque se puede resistir más, además de pedir que no se llame “lunes negro”, sino “blanco”.

“Hay esta inestabilidad económica financiera (…) a finales de la semana pasada, como el jueves, empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente a un dato que se dio sobre el crecimiento de Estados Unidos”, dijo.

Aun cuando indicó que no fue mucho el crecimiento “creo que estaban en 3.9 subieron 4.5 ahora lo podemos ver y esto puso nerviosos a los mercados financieros y afectó a nivel mundial en cuanto al tipo de cambio en los países”.

“Lo único que no me gusta es eso de lunes negro, por qué no lunes blanco o de otro color”, expresó.

En el caso de México “hubo una pérdida para el peso no muy significativa pero sí se incrementó hasta más de 19 pesos 19.18 por dólar. Esto no había pasado”.

Habló de la crisis que se originó en Estados Unidos y que tiene un impacto mundial y en torno al peso, “nos afecta a nosotros y afectó”.

Mostró la gráfica del peso que llegó a 19.55 pero aseguró que “nosotros tenemos todavía así tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes, desde luego somos vecinos de Estados Unidos”.

Con dicha integración económica se “afecta en todo el mundo pero nosotros podemos resistir un poco más por dos razones: una, tenemos reservas suficientes, récord, del Banco de México, nunca se habían tenido tantas reservas como ahora”.

Otro elemento que considera ayudó es que durante todo el sexenio el peso se ha apreciado y se fortaleció.

“No nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. En todos esos casos se devaluó. En el nuestro no se ha devaluado en el sexenio, es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa”.

Mostró la gráfica sobre la variación del tipo de cambio respecto al dólar estadunidense donde México ya está en segundo lugar con 5.8%, mientras que el franco suizo está en 13.9%.

“Nos quitaron el primer lugar. Esto es lo que demuestra que ha funcionado nuestra estrategia económica porque nos agarra esta crisis financiera debilitados y nos afectaría muchísimo. Llegamos a tener de reserva en la época de López Portillo, mil millones de dólares. Esto nos hace fuertes ante cualquier contingencia. Cómo las agarramos, en 173 y las tenemos en 221 mil, 50 mil millones de dólares más”.

En 1996 se tenían reservas de 15 mil mdd y para este gobierno de 221 mil mdd.

“De todas maneras si es necesario a mediados de la semana (la explicación de funcionarios encargados del tema)… vamos a esperar proque siempre que hay una indo así que produce intranquilidad en mercados financieros hay tendencia a que se restablezca el control”.