Detienen a presuntos responsables por triple feminicidio en Hidalgo

PACHUCA, Hgo. (apro).- El gabinete de seguridad de Hidalgo informó sobre la detención de tres personas que, afirmó, son los autores material, intelectual y una cómplice del triple feminicidio en el municipio de Santiago Tulantepec, ocurrido el pasado 30 de julio.

Con ello, aseveró el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, culmina la investigación, cinco días después del crimen múltiple en el que las víctimas recibieron un corte desde la tráquea, además de evidenciar otros signos de tortura. Asimismo, el responsable de la política interna descartó asociación entre estos asesinatos y la delincuencia organizada.

Los detenidos el domingo 4 de agosto en el Valle de Tulancingo responden a las iniciales L.G.Y., alias Richard, de 39 años, originario de Tulancingo; O.Y.C., de 25, nativo de Santiago Tulantepec, y una mujer, D.G.C., de 27 años, nacida en Veracruz.

Los funcionarios no dieron a conocer las acciones por las que atribuyen su probable responsabilidad en el triple asesinato ni pormenorizaron su participación en los hechos, pero aseguraron que cuentan con evidencia para sostener que son los únicos participantes.

El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, dijo en conferencia de prensa que el móvil no puede ser relevado por la etapa procesal en la que se encuentra el caso, pero indicó que existe otro delito, el aborto forzado, porque una de las víctimas, Yesenia Joselin, de 23 años, tenía un embarazo de cuatro meses.

En tanto que Luis Cruz Mera, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sostuvo que, con base en la información que han recabado, uno de los presuntos responsables tenía una relación sentimental con Yesenia. Por estos elementos –más datos que aseguraron no se pueden revelar–, consideran el esclarecimiento.

“Se ha aclarado, se ha logrado culminar una investigación que afortunadamente ha dado como resultado (que) el triple feminicidio ocurrido en Santiago Tulantepec (…) haya sido resuelto por las autoridades facultadas para ello”, expuso al principio de su intervención Olivares Reyna. “Con estos logros demostramos una vez más que con la gran coordinación entre instituciones damos resultados inmediatos”, secundó Cruz Neri.

Los miembros del gabinete fueron cuestionados sobre los elementos que tienen para aseverar que la investigación había culminado con estas detenciones, así como haber deslindado injerencia del crimen, ya que los cadáveres de las hermanas Yesenia Joselin y Guadalupe de Jesús, de 23 y 25 años, más el de su amiga Daniela, de 24, fueron hallados atados de pies y manos con cables, más el corte que tenían desde el cuello y otras lesiones. Un “ilícito horrendo, algo incalificable”, como reconoció el secretario de Gobierno por la saña contra los cuerpos.

“De alguna manera hay elementos de peso que no pueden revelarse por obvias razones. Nos inducen a expresar esto que estamos diciendo, que todos los hilos o todos los puntos particulares de una investigación de pronto embonen y se lleguen a conclusiones que no es posible derribar. No es algo suelto, no es algo que no tenga fundamento”, insistió Olivares Reyna, quien añadió que tienen los suficientes soportes para llegar a una sentencia condenatoria.

El titular de la AIC sumó que realizaron trabajos de investigación de campo, técnicas periciales y métodos científicos, recopilación videográfica y comparativas de imágenes, aunado a que la participación ciudadana fue un factor, porque obtuvieron videos de particulares que permitieron identificar “desde el vehículo hasta los individuos”, en una alusión a la manera en la que se trasladaban los probables responsables.

“No hay ninguna alarma, ustedes se están enterando que esté asunto tiene tintes de las complejas relaciones humanas que luego se dan. No está relacionado con la delincuencia organizada. No están asociados con otro tipo de ilícitos”, insistió el secretario de Gobierno.

“Tal parece que estábamos contando muertos y no esclareciendo homicidios, pero aquí está la información”, aportó Cruz Mena, quien mencionó que en junio esclarecieron 16 homicidios y en julio se han judicializado siete y, posteriormente, harán lo propio con 14. Después precisó que consideran el esclarecimiento cuando se libera la orden de aprehensión contra un presunto implicado.

En el caso de Santiago Tulantepec expuso que la carpeta de investigación se mantiene como feminicidio e insistió en que uno de los detenidos era pareja sentimental de una víctima.

Olivares Reyna pidió a la ciudadanía, que conoce su entorno inmediato, denunciar conductas irregulares, como personas que llegan, construyen o adquieren propiedades ostentosas sin que se tenga conocimiento entre la comunidad quiénes son o a qué se dedican. En todo momento, remarcó que en este caso no hay participación de la delincuencia organizada, sin explicar el porqué del nivel de violencia contra las tres víctimas.

Yesenia Joselin y Guadalupe de Jesús radicaban en Zacatlán. A Hidalgo llegaron hace cinco meses para trabajar –la primera lo hacía en un laboratorio clínico– y estudiar. La menor era alumna de la Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTT) y, también, trabajaba en una tienda de conveniencia. Con ellas vía Daniela, de 24 años, quien era parte de la corporación de Protección Civil de Pachuca y antes fue paramédica en la Cruz Roja de Tulancingo. Los tres cadáveres fueron localizados en el departamento que habitaban, que se localiza en la calle Miguel Hidalgo, de la colonia San Isidro.