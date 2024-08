Madre de Carlos Salcedo niega estar implicada en un homicidio (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- María Isabel Hernández Navarro, madre del futbolista Carlos Salcedo, compartió un video en su cuenta de Instagram donde asegura que ni ella ni su hija estuvieron implicadas en el homicidio de José Félix ‘N’.

El viernes 2 de agosto, Milenio compartió que la Fiscalía de Jalisco cuenta con una orden de aprehensión contra María Isabel Hernández Navarro y de Paola Salcedo (finada) por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

Sin embargo, a lo largo de un video, Hernández Navarro señaló que ella se enteró de la orden de aprehensión por redes sociales, pues cuando acudió, en tres ocasiones, a la Fiscalía del Estado de México a declarar y a mostrar pruebas sobre el feminicidio de su hija, jamás se le notificó nada.

“Hablan de una fecha, del 5 de marzo, que mi hija se presentó con un hombre a amenazarlo, al fallecido José Félix. Es totalmente falso porque a mí me operan y el día 4 e marzo me dan de alta y mi hija estuvo toda la convalecencia conmigo, por más de 10 días. No sé cómo mi hija pudo estar en dos lugares”, explica.

De acuerdo a Milenio, el supuesto asesinato cometido por Hernández Navarro y su hija se debió a la disputa de una herencia. La madre del futbolista explicó que ella y es una persona jubilada y pensionada y que Paola Salcedo tenía solvencia económica, motivos por os cuales no tenían la necesidad de pelear por la herencia.

En el video también aprovechó para volver a señalar a Carlos Salcedo y a Andrea Esmeralda Navarro Elizondo, esposa del jugador, como autores intelectuales del asesinato de Paola Salcedo.