AMLO evoca entrevista de Julio Scherer al "Mayo" Zambada: "problema del narco envuelve a millones"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las detenciones de Joaquín Guzmán López y de Ismael “El Mayo” Zambada, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a Estados Unidos con la declaración que hizo el capo a Julio Scherer, fundador de Proceso: “El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí”. Su llegada a ese país, dijo, “al parecer” fue por acuerdo de al menos de uno de los narcotraficantes.

“El mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación cuando menos con uno de los dos personajes, Joaquín Guzmán López, eso fue lo que nos informaron y no ha habido más información. Estamos esperando que nos informe (…) Esto al parecer fue un acuerdo entre autoridades del gobierno de Estados Unidos y estas personas”, aseguró.

El mandatario federal reiteró: “De lo que estamos seguros es de que lo intervinieron las fuerzas armadas de México”.

-A pesar de que tenían órdenes de aprehensión en contra de uno de ellos el gobierno mexicano no había emprendido un proceso de captura, operativo para capturarlo, ¿por qué no fue así?

-Siempre se detiene a narcotraficantes.

-Pero en el caso de las cabezas, se lo pregunto porque usted ha mencionado que una de las grandes preocupaciones que ha tenido su gobierno es que no se lleven a cabo masacres y precisamente como vimos en algún momento cuando lo de Ovidio, ¿esto responde al objetivo? el de evitar que se desate la violencia, ¿por eso es que no van tras los grandes capos porque esto pudiera representar masacres en el país?

-Es que son concepciones distintas, no se tolera ninguna práctica ilícita, pero se busca que no haya violencia, que se atiendan las causas que provocan la inseguridad y la violencia. Hay quienes no coinciden con nosotros, aquí en México, pero sobre todo en Estados Unidos porque se apuesta más a detener a los capos, a los jefes y se olvidan de atender las causas.

Indicó que “lo expreso con respeto, el principal problema en Estados Unidos es el consumo de drogas” y que es un problema incluso peor que el de la crisis financiera que se tiene actualmente, porque eso se puede superar el cualquier momento, pero sin atención a las causas sus jóvenes seguirán muriendo aun con las detenciones que hacen.

“Es un consumo exagerado de drogas, es el país que más consumo drogas en el mundo, que más demanda de droga genera. Somos vecinos y no sólo de México se mandan las drogas a Estados Unidos, de todo el mundo, pero también con todo respeto en Estados Unidos no se están atendiendo las causas del porqué de ese consumo exagerado”.

Luego de estas declaraciones, el mandatario federal admitió que esperan esta información oficial porque se trata de un asunto delicado.

“Estamos hablando de uno de los grupos de más fama, tradición y actividad ilícita durante mucho tiempo. Nosotros no queremos que una decisión que se tomó en este sentido, este acuerdo o no acuerdo nos vaya a generar un conflicto interno mayor. Tenemos que cuidar la vida de todos los mexicanos. No queremos especular sino vamos a actuar a partir de la información”.

El presidente López Obrador confió en que antes de que inicie el juicio a “El Mayo” Zambada México tenga más detalle de cómo fue la captura de ambos narcotraficantes, incluso el informe podría llegar hacia finales de esa semana.

Con esta detención también espera que haya aclaraciones de cuáles fueron los vínculos del capo con autoridades de todos los niveles de gobierno.

“Si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas ayuda, que se sepa cuánto apoyo le daban a las autoridades, que informen quiénes los protegían, todo esto va a ayudar mucho y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, como este, transparentar todo, eso ayuda muchísimo”, aseguró.

También consideró que es probable que el piloto del cual dieron su nombre completo, expuso que “parece que no” está involucrado en el caso.

“Se dio esta información porque se tuvo en ese tiempo la información de parte de Migración que coincidía con el aeropuerto a donde llegó o donde llegaron estas personas, pero ya ahora se tiene más información (…) Se está ya hablando de otro sitio, de otro lugar, ya lo vamos a saber todo para qué adelantamos vísperas o hacemos conjeturas, mejor estamos solicitando información al gobierno de Estados Unidos. Todavía no tenemos toda la información, pero esperamos que la vamos a tener. Pienso que antes (del juicio a los narcotraficantes) vamos a tener información, sobre todo lo relacionado con la detención y el traslado”.

El presidente insistió en que México hace todo lo que está de su parte, de manera humanitaria, “más que nada estamos en el combate al narcotráfico y lo vamos a seguir haciendo para apoyar a nuestros vecinos y amigos de Estados Unidos”.

-Consideraría entonces que aún con capturas espectaculares no van a resolver el problema…

-No, en tu revista, cuando estaba don Julio, porque ahora ya tu revista anda en otras cosas, ahí hay una entrevista de don Julio al señor Zambada y ahí está la respuesta. Cuando don Julio le pregunta: Oiga, ¿no teme que lo detengan? No, porque no falta siempre un traidor; algo así. Palabras más palabras menos, sería bueno ponerla. Y lo otro. ¿Y se va a acabar el narcotráfico? Y la respuesta es mientras hay consumo va a continuar.

Cuestionó que EU no resuelva los conflictos de los jóvenes para sentir felicidad en su propia familia y busquen salida en las drogas. “¿Que no se puede atender eso?”, además de que en México constantemente se llevan a cabo operativos para detener a narcotraficantes porque no se protege a nadie y no son los tiempos de Felipe Calderón de que beneficiaban a un grupo criminal.