AMLO niega haber asumido el discurso del Ejército sobre el caso Ayotzinapa; “no hay pruebas”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En el “Análisis de los factores internos y externos que influyeron en la actuación del GIEI y su impacto en el Ejército”, de 2016, la narrativa castrense sobre organizaciones de derechos humanos que buscan socavarla como institución es la ahora manejada por el presidente Andrés Manuel López Obrador; él niega que su discurso sea a sugerencia militar porque es autónomo.

-En el caso Ayotzinapa, el discurso que tiene era un tanto distinto cuando era candidato, ¿cambió a sugerencia del Ejército?

-No, no, no, yo soy independiente, yo nada más tengo un amo, que es el pueblo de México, y yo no puedo mentir y no puedo robar, y no puedo traicionar al pueblo de México, cómo voy a mentir diciendo sin las pruebas, hasta ahora, de que fue el Ejército, el que desapareció a los jóvenes de Ayotzinapa, si no tengo las pruebas, si no existen las pruebas.

El jefe del Ejecutivo federal insistió en que “no hemos podido contar con las pruebas (de la responsabilidad del Ejército), pero ya ustedes ya lo convirtieron en consigna porque precisamente la entrevista de la señora Anabel Hernández acusando al ejército sin pruebas se publicó en Proceso y fue igual que ahora, desde 2016 escribió su libro y tenía un capítulo, ‘Fue el Ejército’ y no hay ninguna prueba”.

En la edición de agosto, Proceso publica que “el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la existencia de una confabulación internacional, que tiene el fin de involucrar al Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no es nueva ni es una conclusión original del mandatario”.

“La narrativa tiene sello castrense y data de la administración de Enrique Peña Nieto, y en ella se incluyó a López Obrador como parte de los personajes que buscaban, con fines electorales, responsabilizar al gobierno priista de la tragedia, así se plantea en un documento de inteligencia militar de mayo de 2016, al que Proceso tuvo acceso”, el cual se puede leer en el número 0014.