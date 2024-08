ASF pide a la Corte que revise el caso contra Rosario Robles

Rosario Robles fue imputada por la FGR de ejercicio indebido del servicio público por supuestamente no hacer nada para evitar los desvíos millonarios en la Estafa Maestra cuando encabezó Sedesol y Sedatu. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevó el caso Rosario Robles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea esta quien defina si confirma o no su absolución.

El organismo, encabezado por David Colmenares impugnó a través de un recurso de revisión la resolución emitida en abril pasado por el Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México en la que confirmó la cancelación del proceso penal contra Robles Berlanca por ejercicio indebido del servicio público.

El recurso de revisión ya fue admitido a trámite por la SCJN y enviado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que elabore el proyecto de resolución correspondiente, mismo que posteriormente será analizado y votado por la Primera Sala.

“Túrnese el expediente para su estudio, al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, integrante de la Primera Sala y radíquese en ésta, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad. En la inteligencia que deberá entregarse físicamente en la ponencia respectiva hasta el momento en que esté debidamente integrado con los expedientes requeridos en este acuerdo”, señaló la Corte según las listas de acuerdos.

Proceso informó que en este asunto, la ASF buscaba reactivar el caso contra Robles, por el que permaneció tres años sujeta a prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla, quien fue imputada por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestamente no hacer nada para evitar el desvío de más de cinco mil millones de pesos cuando encabezó Sedesol y Sedatu en lo que se conoce como la Estafa Maestra.

El caso fue cancelado desde el año 2023 debido a la aplicación de un criterio en el que se consideró que los hechos por los que la exsecretaria de Estado fue procesada no son delitos sino faltas administrativas pues en la fecha en la que la FGR afirmó que fueron cometidos, no estaban contemplados en el Código Penal Federal.

Luego de obtener dos resoluciones que confirmaron esta decisión, una en apelación y otra en amparo directo, la ASF busca que la Corte analice el caso para determinar si debe o no ser reabierto.

Pese a que en el amparo directo el Noveno Tribunal Colegiado no se pronunció sobre la constitucionalidad de ninguna ley porque no fue solicitado por ninguna de las partes, requisito establecido en la ley para que la Corte revise este tipo de asuntos, el Máximo Tribunal no dio a conocer las razones por las que admitió a trámite el recurso de revisión presentado por la ASF.