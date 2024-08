¿Qué es el Efecto Fujiwhara? Asi se ve la danza entre los ciclones Fabio y Emilia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se prevé que este miércoles las tormentas tropicales Fabio y Emilia se localicen muy próximos uno del otro al oeste-suroeste de las costas de Baja California Sur.

Esto originará un amplio sistema ciclónico que podría fusionar ambos ciclones y crear el efecto Fujiwhara, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Una toma satelital muestra cómo se ve la danza entre ambos ciclones en el Pacífico.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es la interacción entre dos ciclones tropicales que se encuentran a menos de mil 200 kilómetros, al rotar o moverse entre sí con una trayectoria ciclónica.

Si la intensidad de ambos sistemas es equivalente, se moverán en torno a un punto o centro geométrico situado entre ellos, detalla la dependencia federal.

Check out the FUJIWHARA effect from Emilia and Fabio in the eastern pacific. Fujiwhara takes place when two storms are close enough together to start pinwheeling around a center point of high pressure. Eventually, the storms merge with the bigger one usually absorbing the smaller pic.twitter.com/8NN9Q23hbw — Robert Speta (@RobertSpetaWX) August 6, 2024