AMLO celebró el triunfo de Marco Verde en París 2024; espera que gane la medalla de oro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Marco Verde aseguró la medalla de plata pero aún pelea el oro en el boxeo para los Juegos Olímpicos París 2024. Dijo que él también practica el box.

“Estaba pendiente y me dio mucho gusto porque ya está asegurada la plata, pero está echado para adelante, está encarnando la voluntad de triunfo de México”.

El mandatario federal estará pendiente de la pelea el próximo viernes a la 1 de la tarde, y seguramente la verá.

“A mí me gusta del box, no hablo del box político, pero éste me gusta mucho, a veces hago box, de vez en cuando, además suelta uno ahí pegándole al costal, cuando se batea y viene la pelota y ve uno la carita de alguien… tómala”.

Destacó que, en general “el deporte es algo excepcional, es una gran belleza, todos los deportes. Todo lo que se está viendo en la olimpiada son cosas excepcionales”.

Durante la conferencia en Palacio Nacional se difundió la imagen de Verde y el presidente expresó: “Miren los 'conejos', pura machaca, callo de hacha en Mazatlán, también aguachile, chilorio”.