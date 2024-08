Juez rechaza argumento de México contra fabricantes de armas estadunidenses

WASHINGTON (apro).- El juez C.J. Sailor de la Corte Federal del Distrito en Boston , Massachussets, rechazó el argumento de México de proceder judicialmente e contra de ocho empresas fabricantes de armas de Estados Unidos al señalarlas como implicadas en el trasiego ilegal de pistolas, rifles semiautomáticas y municiones.

El juez federal en un fallo de 28 páginas, que establece que la Corte para el caso de la demanda para el gobierno de México no tiene jurisdicción para las seis armeras bajo la Ley Sobre Protección al Comercio Legal de Armas” (PLCAA por sus siglas en inglés), la que establece que los fabricantes no tienen responsabilidad sobre el uso de sus productos ni dentro ni fuera de los Estados Unidos.

El juez Sailor subrayó que la demanda del gobierno mexicano no tiene sustento bajo las leyes federales estadunidenses al intentar “responsabilizar a las empresas que manufacturan la armas por actos ilícitos que cometen los individuos, que las usan para propósitos u objetivos personales”.

El fallo del juez establece que la petición del gobierno mexicano de adjudicar jurisdicción a la querella en este caso para el estado de Massachussets y la Corte no demuestra la jurisdicción para continuar con la demanda.}

“Por esta razón se acepta la defensa contra la aplicación de la demanda de México, por parte de los acusados: Barrett Fire Arms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corporation; Century International Arms, Inc; Colt´s Manufacturing Company, LLC y Glock Inc. And Sturm, Rugering and Company”.

El juez Sailor también resaltó en su decisión que en cumplimiento con las leyes que protegen las jurisdicciones federales en Estados Unidos la demanda de México carece de jurisdicción

El siguiente procesal en Massachussets tendrá que ser determinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores el gobierno del presidente André Manuel López Obrador, en este caso específicamente en Boston, ha sufrido dos argumentos negativos a su demanda contra los fabricantes de armas de Estados Unidos.