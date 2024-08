Lorenzo Córdova “ahora está como la chimoltrufia” con el tema de la sobrerrepresentación: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, “ahora está como la chimoltrufia” con el tema de la sobrerrepresentación en el Legislativo, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también señaló que con descaro y cinismo convocan a una marcha.

“Ahora están con lo de la sobrerrepresentación se ven mal. Se pueden hacer muchas cosas en política pero hay que procurar no hacer el ridículo. Cómo es posible que hace 15, 20 años se define en la Constitución, en la ley de la materia cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales y durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que se establece en la constitución y la ley”.

Incluso en le elección de 2021 y la de 2018 “y ahora dicen está mal y no importa si se viola la constitución y la ley”, dijo.

Aunque no quería darle importancia a “gente muy hipócrita”, enseguida expuso el caso del “anterior presidente del INE, defendió lo que establece la constitución y la ley en la elección pasada y ahora está como la chimoltrufia, como digo una cosa digo la otra, ahora ya cambió. El otro señor Ciro Murayama igual”.

Apuntó a que ahora dicen que “lo único que argumentan los de la transformación es que se debe aplicar la Constitución ¿Y qué más?, ¿qué no la ley es la ley?”.

El mandatario también arremetió contra la marcha en protesta por la “sobrerrepresentación”.

“Con un descaro y un cinismo están convocando a una marcha para eso. Entonces ya cuídense, cuídense, ya no sigan actuando de manera inconsecuente, les va a dar pena después hasta se lo van a reclamar sus hijos y sus nietos: ‘oye, papá, mamá, por qué hiciste esto’, porque no nada más es un asunto de ellos. ¿Y la familia? Por ejemplo un corrupto no sólo se hace daño a sus a sus hijos (…) y qué culpa tienen las criaturas de que sus papás sean corruptos, autoritarios por qué les van a dejar es legado”.