Octavo foro sobre reforma al Poder Judicial en Saltillo se celebró entre protestas y reclamos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El octavo foro sobre la reforma al Poder Judicial celebrado en Saltillo, Coahuila, se realizó entre protestas de trabajadores y reclamos directos a los legisladores durante su participación.

El foro con la temática “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía” se realizó en un ambiente hostil luego de que los trabajadores locales del Poder Judicial y del estado de Nuevo León, así como Tamaulipas mostraran su rechazo a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Revientan foro en Saltillo

Trabajadores del Poder Judicial que ganan 20 mil pesos al mes fueron a defender los 700 mil de los ministros que ni los topan.

Les prohibieron darme entrevistas… ¿por qué, no estudiaron? #Saltillo pic.twitter.com/FoAi7ZjCFU — Ale Salazar (@esnoticiaalesal) August 7, 2024

Desde el comienzo del foro, trabajadores del poder judicial se manifestaron a las afueras del foro mostrando su rechazo a la iniciativa. Posteriormente, durante el diálogo algunos inconformes interrumpieron las participaciones.

Como fue el caso con el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien al dar su postura sobre el tema un grupo de trabajadores lo interrumpió con gritos de: ¡Reforma Judicial, fracaso Nacional! .

A lo que el legislador morenista sólo afirmó que quieren escuchar las diferentes propuestas con mesura y respeto.

“No hay ninguna razón para que no tengamos los canales de comunicación. Por eso venimos acá y queremos escuchar con educación, con mesura, con disposición, incluidas esas expresiones”, resaltó.

Después el coordinador de los diputados de Morena adelanto que en Sinaloa tendrán las primeras líneas de modificaciones a la iniciativa en varios aspectos centrales, sin embargo, adelanto dos:

“El primero es la conformación y nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la implementación de la modificación del procedimiento de designación de los integrantes. El segundo. La gradualidad y el escalonamiento para hacer el procedimiento de selección democrática. Todo eso se ha venido haciendo y lo hemos escuchado respetuosamente en los diálogos, también poder garantizar a todos los trabajadores y reiterar que los derechos adquiridos, incluidos, el retiro”, detalló.

Por su parte, Ricardo Antonio Silva, coordinador de la Comisión de Derecho de Constitucional del Ilustre y nacional Colegios de Abogados, dijo que el retraso de la resolución de los conflictos no sólo es por parte de los miembros del Poder Judicial sino de los abogados.

“¿Cuál es el origen del problema? Durante los foros se ha apuntado que el responsable directo son los jueces y me parece que esa visión es una visión equivocada, aunque el origen del problema se ha apuntado dentro del Poder Judicial a la corrupción, al nepotismo y al acoso sexual, eso es solo una parte del problema.

“La descomposición del sistema de justicia depende de muchos factores que no han sido analizados debidamente y que por ello festejo este foro, y sobre todo estos aspectos deben ser tomados en cuenta para poder implementar una reforma adecuada y, sobre todo, integral.

“Permítanme afirmar de manera contundente, no son los jueces, o no solo son los jueces, también somos las y los abogados, las facultades y las escuelas de derecho las que hemos colaborado o no hemos hecho lo suficiente para evitar que la abogacía deje de ser el problema de la ineficiencia de la justicia”, detalló.

A su vez, la trabajadora del Poder Judicial, Diana Berenice López Gómez, afirmó que los trabajadores están indignados, ya que no se han realizado estudios de lo que hace el Poder Judicial y las fiscalías.

“Estamos indignados e indignadas porque están poniendo en la misma bolsa al Poder Judicial de la Federación y a las fiscalías, estamos viendo que su reforma o su proyecto de reforma no tiene una separación real, no tiene un estudio verdadero respecto de lo que hacen las fiscalías, de lo que hace el Poder Judicial local y lo que hace el Poder Judicial de la Federación.

“Estamos muy conscientes, y discúlpenme si no estoy abordando el tema de lo que tratan estos diálogos, simplemente nos pensamos que nos fueran a dar la palabra, no traigo un discurso preparado estoy hablando por el sentir de mis compañeros y lo que nos hizo hoy levantarse muchos a las cuatro de la mañana para poder estar aquí, que no hay un análisis real en esta reforma”, detalló.