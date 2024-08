Sheinbaum insiste en eliminar el INAI: “La transparencia no requiere grandes organismos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La transparencia de la información “no requiere grandes organismos ni grandes burocracias para que sea una realidad”, advirtió la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ante la solicitud de diálogo que lanzó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), previo al inicio de la discusión legislativa para desaparecer a los organismos autónomos.

“Tendría que verlo el Congreso, si se hace también una serie de foros en particular para este tema; (pero) lo he dicho varias veces, no es la primera vez que lo digo y acostumbro decir lo que pienso: el tema de la transparencia no requiere grandes organismos ni grandes burocracias para que sea una realidad”.

En conferencia, luego de reunirse con un tercer grupo de gobernadores –esta vez del centro del país–, en un hotel de la colonia Tacubaya en la Ciudad de México, la morenista argumentó:

“El tener grandes institutos, que es algo que ocurrió en México en el pasado, había una enormemente corrupción, pero eso sí, se creaban grandes organismos para combatir la corrupción y, de todas maneras, seguía habiendo corrupción”.

Luego, intentó suavizar: “En el caso particular, por supuesto que nosotros estamos comprometidos con la transparencia, pero lo dije en el debate, lo dije en la campaña, resulta que la que fue candidata del PRIAN tenía contratos con el INAI, mientras defendía al INAI y se encontraron características de corrupción dentro del INAI”.

Aunque no lo mencionó, se refirió a su excontricante presidencial, Xóchitl Gálvez.

“El asunto es: ¿queremos que haya transparencia? Sí queremos que haya transparencia. ¿Requerimos grandes organismos? Pues no necesariamente. Ya está la iniciativa en el Congreso y ya le corresponderá a los diputados y diputadas hacer esta revisión”.

Ante la insistencia de la prensa de que si se reuniría con representantes del INAI para hablar de la iniciativa, insistió en su punto:

“Pues podríamos reunirnos, pero el tema central es ¿qué objetivo tiene esta reunión? Siempre vamos a tener diálogo y, por supuesto, nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pues tendrá diálogo con todos aquellos que quieran tener diálogo y en la medida de lo posible lo haré personalmente”.

El pasado lunes, a una semana de que se aborde en la Cámara de Diputados la desaparición de organismos autónomos, en los institutos de transparencia y las organizaciones civiles se reforzó el llamado al Poder Legislativo y a Sheinbaum Pardo para reflexionar y ampliar el diálogo sobre las implicaciones de esta iniciativa que busca desaparecer esos organismos y transferir sus funciones a dependencias del gobierno.