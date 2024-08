Sheinbaum se convertirá en la mejor presidenta del mundo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por lo excepcional que es Claudia Sheinbaum, mañana podría recibir la banda presidencial, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que al asumir, en poco tiempo, se convertirá en la mejor mandataria del mundo.

Se debe tener la tranquilidad de que “vamos a tener una extraordinaria presidenta, una mujer de nación, no solo mujer de Estado, porque antes se hablaba hombre de Estado y no, lo más importante es hombre de nación, pero en este caso no es solo mujer de Estado, de primer orden, sino mujer de nación”.

El jefe del Ejecutivo Federal describió a la próxima presidenta como una mujer “excepcional, lo mejor que le pudo haber pasado al país, a México. No hablo como integrante de un movimiento de transformación, al cual ella pertenece y fuimos precursores de ese movimiento”.

Dijo que también se refiere al interés general, es decir el del pueblo mexicano y de su deseo de que le vaya bien al país.

“Y estoy optimista con la llegada de Claudia, ya hasta le podría entregar mañana (en referencia a la banda presidencial) y en vez de que se altere la vida pública, no solo se mantendría, sino empezarían a verse mejoras, como va a suceder”.

A él le tocó, dijo, una etapa distinta. “Me tocó iniciar la transformación junto con millones, luego era empezar a sentar las bases, las nuevas reglas” y de la oposición criticó que “todavía no vuelven en sí” no sólo por el triunfo de la morenista, sino por la cantidad de votos que obtuvo.

El presidente López Obrador también consideró que una vez que Sheinbaum asuma la presidencia, “en poco tiempo se va a convertir en la mejor presidenta, presidente del mundo” y de su caso dijo: “Yo no pude, siempre me quedé en las encuestas en segundo lugar”.