AMLO invita a la presentación del libro de Beatriz Gutiérrez Müller en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la presentación del libro “Feminismo silencioso” de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, este 13 de agosto a las 17:00 horas en el zócalo de la Ciudad de México, a la que acudirá solo como invitado.

“El martes próximo va a presentar su libro mi compañera, esposa Beatriz, se llama ´Feminismo silencioso´, lo va a presentar aquí en el zócalo y yo voy a ir (...) Yo no voy a exponer, no me corresponde, aunque va a haber un compañero porque son temas que se tienen que tratar de manera conjunta, pero yo voy a ir de manera de escucha, pero están invitados, invitadas”, comentó.

Enseguida dio sus comentarios sobre la publicación de Gutiérrez Müller y habló, también, de lo que comprendió sobre los temas que más le gustaron y se abordan en el libro.

“Trata muy bien -lo voy a decir- magistralmente el tema de las redes sociales y en especial lo de una de las redes sociales, sobre su alcance y cómo pensamos que si estamos en una red social ya estamos informados y que ya es todo México que está comunicado a través de las redes sociales y ella demuestra que no es así todavía”.

Y aunque considera que hay una tendencia a que cada vez se utilicen más las redes sociales, apenas es un proceso y aunque se magnifique el uso de redes sociales, “en realidad no deja de ser minoritario el grupo que interactúa en redes sociales” aunque se piense que todos los ciudadanos interactúan en estas plataformas.

“Una de las conclusiones es que todavía la comunicación directa, de boca a boca va a continuar por mucho tiempo. Espero haber hecho una buena interpretación porque si no me lo van a reclamar, pero ni modo”.

El presidente también habló del feminismo, según lo entendido del libro de Beatriz Gutiérrez Müller y que es otro de los capítulos que también le gustó.

“Esto suele pasar en otras disciplinas de la ciencia social, hablamos del feminismo y no deja de ser una corriente de pensamiento importante, válida, pero aún elitista porque no es incluyente”, porque consideró que “no toma en cuenta la opinión de todas las mujeres”.

“Y ella una vez propuso que se recogiera la opinión de todas las mujeres con un mecanismo muy sencillo, una especie de consulta y que en las plazas se colocaran micrófonos y bocinas y que las mujeres de todos los pueblos pudiesen expresar cuáles son sus preocupaciones. Y luego recoger todos esos sentimientos y elaborar un plan a partir de escuchar a todas. Esto aplica para el feminismo, pero aplica para toda la ciencia social porque no necesariamente se divulga un pensamiento y son concepciones completamente distintas”, opinó.

En su exposición agregó: “Una mujer puede tener una preocupación muy distinta de la preocupación de otras, desde luego van a coincidir en que debe acabarse el machismo y que debe haber igualdad, pero también que debe haber equidad y que la opresión, la explotación, la humillación lamentablemente la padece el hombre y la padece la mujer. ¿Quién más? Ese es otro tema”.

También, dijo, habla del calentamiento global, “hay una serie de términos conceptos nuevos, pero muy alejados completamente del dominio público que no salen de lo académico. Aprovecho para invitar, es el martes a las 5 de la tarde en el Zócalo”.