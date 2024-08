Cónsul mexicano grita, insulta y amenaza a personal diplomático (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició proceso disciplinario contra el cónsul adscrito de México en Shanghái, China, Leopoldo Michel Díaz, quien fue exhibido en redes sociales insultando y amenazando a personal diplomático en esa esa sede y a su superior jerárquico, el cónsul general Miguel Ángel Isidro Rodríguez.

La cancillería informó además que ya tomó medidas para proteger y garantizar la seguridad del personal de la representación consular.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que se han tomado medidas de protección y se han iniciado los procesos disciplinarios correspondientes para atender los recientes acontecimientos registrados en el Consulado General de México en Shanghái, deslindar las responsabilidades correspondientes y garantizar la seguridad del personal que ahí labora”, indicó.

En el video difundido por el sitio de noticias La Silla Rota, Michel Díaz aparece gritándole a los trabajadores del Consulado de México en Shanghái.

“No se haga pen… Tú jefe soy yo también. Él es el jefe máximo pero yo también soy tu jefe”, arremete.

?? Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito en #Shanghái, protagoniza una discusión acalorada con su equipo y el cónsul general. El altercado, registrado en videos, se centra en la negativa de una visa.



?? La @SRE_mx tomará medidas disciplinarias ante la situación pic.twitter.com/W2IMpw3pLm — La Silla Rota (@lasillarota) August 8, 2024

Un subordinado intentó intervenir para calmar a Michel Díaz quien le pidió no meterse.

“¡No te metas!, ¡vete a la chingada!, ¡no te metas si no quieres que te haga otra cosa!”, le gritó

Al escuchar los gritos, el cónsul general Miguel Ángel Isidro Rodríguez intentó intervenir y preguntó a su compañero lo que estaba sucediendo pero el cónsul adscrito le respondió con gritos.

“A mí no me hablas así tú, no me hablas así porque esa no es tu oficina. Esta es oficina del Gobierno de México y yo soy tan funcionario del Gobierno de México como tú”, responde.

“¿Y quién es el titular?”, preguntó Miguel Ángel Isidro Rodríguez.

“Tú, pero por ser titular no me puedes decir ‘vete de aquí ¡No!”, contestó el cónsul adscrito.

Por lo que Isidro Rodríguez solicitó a Michel Díaz no maltratar al personal y le indicó que no tiene ningún derecho de insultar a nadie.

“¡A mí no me hables de derechos cuando tú no me has respetado!, ¡te parto tu madre!, ¡eres un culero, eso es lo que eres!”, respondió Michel Díaz.

Ante los insultos, el cónsul general llamó bazofia a su compañero a quien también se refirió como “rémora” para intentar sacarlo del lugar.

“Bazofia tu chingada madre… ¡chinga a tu madre otra vez!”, reviró el cónsul adscrito.