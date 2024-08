Harfuch sabe cuál es la estrategia de seguridad que se sigue: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Omar García Harfuch “sabe cuál es la estrategia de seguridad que se sigue”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de su encuentro este miércoles.

Como parte de la transición “ayer Omar Harfuch también estuvo con nosotros, todo lo que tiene que ver con seguridad, una plática sobre cómo estamos nosotros actuando”.

Afirmó que al haber sido secretario de seguridad de la Ciudad de México conoce la estrategia que se sigue y que dio por hecho se deberá seguir.

“La idea central de atender las causas bajo el principio de que la paz es fruto de la justicia. Primero es atender las causas, que haya trabajo, que el salario sea justo”, también dijo que se tiene que atender a los jóvenes, que no se desintegren las familias, que no haya corrupción, que haya perseverancia, no impunidad.