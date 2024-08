A México no le corresponde detener a Vladimir Putin: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).A México no le corresponde detener a Vladimir Putin, presidente de Rusia, como lo solicitó Ucrania, en caso de llegar a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros no podemos hacer eso, no nos corresponde, nosotros estamos en contra de la guerra, estamos a favor de la paz y lo que hemos propuesto en el caso de la guerra de Rusia y de Ucrania es acuerdo que haya una intermediación”, aseguró.

Recordó que propuso un grupo para lograr la paz en los conflictos bélicos, de la cual no se obtuvo respuesta.

Sobre la invitación a Rusia, el mandatario federal respaldó lo declarado por la virtual presidenta electa, Sheinbaum, en torno a que México envía invitación a este acto a los países con los que tiene relaciones y recordó en qué casos se rompieron.

“Ahora no hay relaciones con Ecuador porque invadieron nuestra embajada y no hay tampoco buenas relaciones con el Perú. Estamos hablado de los gobiernos, no de los pueblos.