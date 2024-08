AMLO señala falta de cooperación de EU sobre el informe de la captura del Mayo Zambada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de esperar que este vienes Estados Unidos enviara el informe de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el país vecino no coopera, “entregaron una información muy elemental”.

Reiteró que no ha habido más detalle: “No ha habido más, solo un avión clonado. Sabemos que no salió de Hermosillo porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación del gobierno de Estados Unidos en este caso, no nos han dado información suficiente”.

Planteó una serie de cuestionamientos: “Por ejemplo que pasó con el piloto. Qué hicieron con el piloto, quién era y desde luego qué saben de dónde salió el avión”.

México también quiere saber más sobre la negociación con los capos mexicanos, es decir “si fue un acuerdo o cómo llegó a declarar el abogado del señor Zambada de que lo habían detenido. Saber bien todo esto, vamos a esperar”.

De nuevo pidió esperar a conocer toda la información, incluso si el acuerdo fue por parte de los dos narcotraficantes o si intervino alguna agencia extranjera.

“De lo que estamos nosotros absolutamente seguros es que no intervino el gobierno de México, ninguna dependencia del gobierno federal, no intervinieron las fuerzas armadas, la Guardia Nacional. Queremos saber más sobre esto. Nosotros ayudamos, tan es así que constantemente se detienen delincuentes, se destruyen laboratorios, yo creo que como nunca”.

Dijo que su gobierno lo hace porque no se pueden permitir actos ilícitos y también por solidaridad con un gobierno amigo, vecino y por un pueblo hermano o que está sufriendo por esta pandemia de la droga sobre todo con el fentanilo.

“Por cuestiones humanitarias. Una ocasión me solicitaron legisladores de Estados Unidos, de los dos partidos que yo ayudara solicitando cooperación del gobierno de China y les ofrecí que íbamos a intervenir y le envíe una carta al presidente de China con este tema, hablando de humanismo y de que no se podía permanecer al margen independientemente de la diferencia política o ideológica cuando perdían la visa 100 mil jóvenes en Estados Unidos”.

La ayuda solicitada es la vigilancia de que no se permita la salida de precursores químicos para el fentanilo, de puertos chinos hacia los mexicanos.

Lo que se busca es que ya no sea como antes, que se metían las agencias y desde la embajada de Estados Unidos, operaban y manejaban a las Fuerzas Armadas y hacían planes como el operativo “Rápido y furioso” para introducir armas a México, de contrabando, y que causaban la muerte a mexicanos y estadunidenses, es decir que buscaban que la cooperación fuera solo en operaciones tipo militares.

Insistió en la confianza de que van a dar más detalles porque se necesita “informarle al pueblo de México que pasó, cómo es que se van dos personas famosas a Texas y no sabemos nada los mexicanos”.

Insistió en que “además es un asunto delicado porque no queremos confrontación entre bandas -me refiero a bandas del crimen organizado, las otras bandas que toquen sin parar día y noche- No queremos eso, en homicidios por ejemplo como el 75% tienen que ver con enfrentamientos de bandas del crimen. Eso causa mucho sufrimiento, muchas muertes. No es cualquier cosa”.