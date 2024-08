Bloqueo en la México-Puebla: AMLO afirmó que dará solución a sus demandas si piden lo justo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los manifestantes que mantienen bloqueada la carretera México-Puebla tienen garantizada la solución a sus demandas siempre y cuando lo que pidan sea justo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que los manifestantes “están mal informados por estos abogados y quieren que se les pague más y si nosotros hacemos eso estaríamos cometiendo un delito, el presidente, porque nosotros somos guardianes del dinero del pueblo, nada más administradores de los dineros del pueblo”.

“Se está viendo pero vuelvo a hacer un llamado a los campesinos, que nos tengan confianza que lo que se acordó con ellos se les va a garantizar. Nada más que tiene que ser lo justo que significa esto se les va a reconocer el daño que les causaron hace décadas cuando construyeron la carretera porque independientemente de que fueron otros gobiernos nosotros somos responsables”, comentó.

Sin embargo, para reparar ese daño la instancia que usa el gobierno es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y es la que deberá definir cuánto se tiene que pagar en el caso de la compra de un terreno o por el derecho de vía.

“Hay unos abogados ahí que quieren sacar raja, que quieren lucrar. El llamado a los campesinos es si tienen derecho, si es un asunto justo no se preocupen y esta instancia es profesional, me refiero a esta oficina, el Indaabin no actúa de manera mafiosa. Actúa con rectitud, no hace avalúo a modo para beneficiar a particulares o al gobierno, no, actúa con rectitud”.

Al describir a la instancia del gobierno, aseguró que “a partir de esa cantidad es que se les va a reconocer sus derechos”, aunque dijo desconocer el monto.

También afirmó que en algún momento se sabrá quiénes están detrás de esas manifestaciones, pero reconoció que en esa región se tenía influencia de organizaciones como Antorcha Campesina.

Pero su objetivo “no queremos reprimir, eso es lo que están pidiendo los conservadores. Quieren mano dura, son muy hipócritas (…) lo que quieren es que nosotros actuemos mal, en forma autoritaria, represiva y ellos mismos nos va acusar de intolerantes, ineficientes, ya los estoy viendo, los conozco de tiempo atrás, no cambian”.