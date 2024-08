“El Mayo” fue llevado por la fuerza a EU y entregado por hijo de “El Chapo”: Ken Salazar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por primera vez, una autoridad de Estados Unidos reveló detalles de la detención del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada cuando aterrizó en Texas a bordo de un avión privado.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró este viernes que “El Mayo” Zambada fue llevado “contra su voluntad “a territorio estadunidense, y que su acompañante, Joaquín Guzmán López, sí se entregó.

Sus declaraciones y las del abogado de “El Mayo”, Frank Pérez, parecerían confirmar la teoría de que el histórico narcotraficante fue engañado o secuestrado por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para entregarlo a las autoridades estadunidenses.

Según Frank Pérez, su cliente fue secuestrado y metido al avión que lo llevó a Texas.

Y, de acuerdo con Ken Salazar, “El Mayo” fue llevado “contra su voluntad” y fue entregado por Guzmán López.

Aclaró además que en el avión no hubo participación de las autoridades estadunidenses. “Esto era una operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro”, dijo el diplomático.

"No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México”, insistió.

La aclaración surge luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiriera que se tratara de una operación encubierta del gobierno de Estados Unidos.

El mandatario también dijo que Guzmán López estaba en negociaciones para entregarse a autoridades de se país, y que había dejado abierta la puerta para que “El Mayo” también se entregara.

Pero este viernes, el embajador negó ambas posibilidades y afirmó que su país respeta la soberanía de México.

Ken Salazar también aseguró que el avión en el que ambos narcotraficantes del Cártel de Sinaloa llegaron a Estados Unidos salió precisamente de Sinaloa, y no de Sonora, como inicialmente se afirmó.

Sí se le ha informado al gobierno de México

En su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Estados Unidos “no ha cooperado con información” sobre las detenciones de ambos narcotraficantes.

Sin embargo, el embajador aseguró que los informes sobre las detenciones sí han sido compartidos con el gobierno de México, e incluso “se han presentado también a la Fiscalía de México”.

Y aunque López Obrador ha negado cualquier participación de su gobierno en la detención de los narcotraficantes, Ken Salazar consideró que los arrestos representan “una victoria grande para ambos países”.

“Estas dos cosas (las capturas) son históricas, pero no hubiera pasado lo que pasó, si no hubiera sido por el esfuerzo conjunto que llevamos con México”, dijo Salazar.

Además, agradeció al Gobierno de México “por lo que ha hecho para crear las condiciones que estamos teniendo en estos éxitos”.

“Es el resultado de un trabajo muy definido y basado en los principios del respeto a nuestras soberanías y que hacemos este trabajo como socios”.