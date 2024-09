Arranca el debate de la reforma; “no nos someteremos a la tiranía de la toga y el birrete”: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la instalación del primer periodo ordinario de la LXVI legislatura del Congreso de la Unión, en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se dio publicidad al dictamen sobre las reformas al Poder Judicial.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, llevó a cabo la sesión ordinaria en la que se dio publicidad al dictamen sobre la iniciativa lopezobradorista que propone la elección popular de ministros, magistrados y jueces.

Durante la discusión, los grupos parlamentarios de oposición se manifestaron en contra del dictamen argumentado que es precipitado e incluso alegaron que hay dos suspensiones ordenadas por jueces.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Vázquez, afirmó que la lectura de la publicidad del dictamen es precipitada, irresponsable y antirrepublicana.

“Desde Movimiento Ciudadano consideramos que esta declaratoria de publicidad enlistada en el orden del día de esta sesión no solo es precipitada, sino irresponsable y antirrepublicana.

“Es precipitada porque esta legislatura está renunciando a sus atribuciones fundamentales de legislar, de emprender su propio análisis, de dialogar y de delinear su propia construcción normativa el primer día de labores de esta legislatura”, resaltó.

De igual forma, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara Baja, Rubén Moreira, afirmó que no se puede llevar a cabo la publicidad del dictamen porque existen dos suspensiones de jueces, por lo que pidió a su grupo abandonar el recinto legislativo.

“Nosotros creemos que no podemos ir a una sesión de debate, de dictamen, porque hay dos suspensiones, de dos jueces y por lo tanto, les aviso que nosotros nos vamos a retirar”, dijo.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en el Cámara Baja, Ricardo Monreal, explicó porque es improcedente las suspensiones de los jueces y resaltó que no se someterán a la tiranía del de la toga y el birrete.

“Ese poder constituyente lo ejercemos la mayoría calificada de esta asamblea, por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo, porque no son órganos competentes”, explicó.

Al finalizar los posicionamientos, la secretaria de la Mesa Directiva informó que el dictamen sobre la reforma al Poder Judicial se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y citó a sesión el próximo 3 de septiembre para la discusión en lo general de la propuesta de reforma.