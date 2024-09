"El Poder Judicial no va a caer", claman estudiantes de la UNAM, ITAM, Ibero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Mientras el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ofrecía su último informe de gobierno, más de 5 mil personas marcharon del Ángel de la Independencia al Senado de la República para manifestarse en contra de la reforma judicial que promueve el mandatario.

Estudiantes de Derecho, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y ciudadanos se dieron cita a las 9:00 horas en la glorieta del Ángel.

Al lugar también llegaron personajes públicos como Alessandra Rojo de la Vega, cuya elección como alcaldesa de Cuauhtémoc fue anulada ayer por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México; la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón; el exsenador de la República, Javier Lozano; el exsecretario de salud, José Ramón Narro; la próxima diputada federal del PAN, Margarita Zavala; el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y hasta el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá.

“No hay peor lucha que la que no se hace, es el momento de apoyar a los jóvenes que están cobrando conciencia”, comentó Lorenzo Córdova.

Los estudiantes de escuelas de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, Anáhuac, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Tecnológico de Monterrey, La Salle, la Libre de Derecho, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), entre otras, emitieron un discurso en el que rechazaron la elección por voto popular de jueces y magistrados.

“Hoy tenemos la libertad de hablar desde el monumento a la independencia de nuestro país que nos recuerda la lucha democrática, el espíritu de la juventud nunca se doblega, la historia nos sugiere que es mejor hablar ante una adversidad impuesta”, afirmaron los alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Posteriormente, con los contingentes del PJF a la vanguardia, escoltados y secundados por los de estudiantes de la UNAM, los inconformes marcharon a lo largo del Paseo de la Reforma, gritando consignas en contra de la reforma judicial y en apoyo al PJF.

“Exámenes sí, tómbola no; exámenes sí, tómbola no; el Poder Judicial no va a caer, no va a caer; el Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, gritaban.

En entrevista con Proceso, un estudiante de la UAEMex, quien se identificó a sí mismo como un integrante de la mesa de representación creada por las universidades, contó que fueron los alumnos los que se encargaron de conseguir las bocinas y el templete en el que varios estudiantes se subieron para sentenciar que "la justicia no se negocia", así como para hacer un llamado a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a que frene la reforma mencionada.

Según compartió, la movilización fue apartidista; además, aseguró que aunque en la plana de la convocatoria se colocaron las universidades que participaron, al movimiento se han sumado más centros de estudios superiores.

Daniel Sorzano, estudiante de la FES Acatlán de la UNAM, afirmó que no hubo convocatorias promovidas por integrantes del PAN, PRI o PRD, los partidos opositores.

Entre sus consignas, enunciaron: "¡Sin color ni partido, justicia es el partido!", y "Todos somos el poder judicial".

A su llegada al Senado, los manifestantes se encontraron con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana equipados con cascos y escudos que les impedían el paso.

“¿En dónde están, en dónde están, los senadores que nos iban a escuchar?; ¿en dónde están, en dónde están, los senadores que nos iban a escuchar?; Norma Piña, no está sola; Norma Piña, no está sola”, entonaron.

Mientras tanto, en las rejas que rodean el Senado, colocaron pancartas que decían: "No hay mayor tiranía que la que se ejerce en nombre de la justicia", "AMLO, no te robes la democracia", entre otras.

Varios jóvenes escalaron la reja para colocar una gran pancarta que tenía la leyenda: "Independencia judicial #NoHayFuturoSinJusticia".

Los manifestantes, entre los que se encontraban también los trabajadores de la Corte que esta semana se unieron a las protestas contra la reforma judicial, izaron banderas de México.

“La captura del Poder Judicial por intereses políticos no es solo una amenaza para quienes trabajamos dentro del sistema, es un peligro directo para cada ciudadano, cuyo futuro está en juego”, dijo Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed).

“Los votos son un mandato de representación, no una licencia para subvertir la democracia”.

La jueza de Distrito agradeció, a nombre de los juzgadores federales, el apoyo que los estudiantes mostraron al PJF.

Al término de los pronunciamientos de los representantes estudiantiles, los asistentes entonaron el himno nacional.