“A mi me sobran los huevos que le faltan a los Yunes”: Sandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sandra Cuevas, exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México y excandidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, publicó en su cuenta en X su postura ante a la discusión de la reforma Judicial en el Senado y en particular ante la licencia solicitada por el panista Miguel Ángel Yunes Márquez.

“Sandra Cuevas como senadora no se hubiera doblado jamás ante Morena; me aferraba como nadie, luché ante su persecución y siempre les gané”, aseguró la presidenta de la Organización Política por la Familia y la Seguridad de México.

Sostuvo que ella tenía más fortaleza en sus convicciones que Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez y todos los que “se vendieron al oficialismo”, y aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) “no sabe ser oposición”.

“¡A mí, me sobran los huevos que hoy le faltan a los Yunes y a todos los que se vendieron al oficialismo! El PAN no sabe ser oposición”.

La declaración estuvo acompañada de una imagen de la exalcaldesa con la leyenda “Sandra Cuevas presidenta” y el logo de la Organización Política por la Familia y la Seguridad de México.

