AMLO aplaude que Sheinbaum "eligió bien" a nuevos titulares de Sedena y Semar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La próxima presidenta Claudia Sheinbaum eligió muy bien a los futuros titulares de las secretarías de Marina, Raymundo Morales, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y no se va a equivocar en estas designaciones que son clave, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien destacó que son elementos con presencia en su gobierno.

Muy buena la opinión”, dijo en un inicio y al consultarle si él le sugirió los nombramientos, el presidente respondió: “No, ella decidió porque a ella le corresponde, pero decidió muy bien y son nombramientos claves, no se puede uno equivocar en eso”.

En su caso, aseguró: “Yo no me equivoqué con el general Sandoval y con el almirante Ojeda y ella tampoco se va a equivocar porque los dos que se nombraron por el trabajo, pues uno es jefe del Estado Mayor, desde luego que lo conozco. Estaba todas las mañanas en las reuniones de seguridad porque asisten los secretarios de Marina, de Defensa y los responsables de los estados mayores de Marina y Defensa, él asistía”

Aseguró que por eso “tengo buena impresión de él, lo escogió bien la presidenta, lo recuerdo porque encabezó creo que el desfile, ¿no el anterior? No, el 2022. Sí, ¿verdad? Siempre hay un comandante del desfile y él estuvo”.

Aseguró que en el caso de Morales también lo conoció porque era responsable del plan del Istmo.

“Sí, también lo conocí, no sabía que el general Trevilla era de Campeche y pensé que era de aquí, de la Ciudad, y sí sabía que el almirante Morales era de Oaxaca, de Sola de Vega”.

Sheinbaum Pardo pidió al presidente que la acompañara, este martes, a las instalaciones del Heroico Colegio Militar para presentar a los elementos de las Fuerzas Armadas a la primera presidenta de México y para acompañarla en su mensaje.

“Es un cambio, es toda una transformación por eso la presidenta consideró que era importante, antes de que tomara posesión, que la acompañara a tener esta reunión. Van a estar ahí los nuevos secretarios”.

El acto, dijo el mandatario, es para estar con los mandos del Ejército, de la Armada de México.

“Es para seguir reafirmando que los marinos, los soldados son pueblo uniformado, que nos ayudan mucho para hacer realidad la transformación del país. Primero, porque significa la seguridad de los mexicanos, con ellos, sobre todo a partir de que se autorizó la creación de la Guardia Nacional, que son 130 mil elementos, podemos garantizar la paz, la tranquilidad de todo el país.

Destacó que la GN también ya tiene 500 instalaciones, “esto nunca había sucedido en el país. La Policía Federal lo más que llegó a tener fueron 40 mil elementos y no todos operativos (...) Y no sólo es la seguridad, es que ayuda mucho, por ejemplo, de cuida a los ciudadanos y también que no se enfrenten las bandas”.

Agregó que “todo eso es posible cuando se cuenta con el respaldo leal de las Fuerzas Armadas. La lealtad a los ciudadanos al pueblo y también las Fuerzas Armadas nos ayudan mucho en todo lo relacionado con atención a la población que padece de fenómenos naturales, huracanes, inundaciones, temblores. Ahí están con el plan maría con el plan DNIII, son los primeros en llegar y ahora nos están ayudando mucho en el desarrollo del país porque se están construyendo obras con ingenieros militares

El presidente dijo que “nos ayudan mucho marinos, soldados y ese espíritu es en que también se está auspiciando difundiendo en las escuelas. Ya en todos los planes de estudio de las escuelas tanto las vinculadas a Marina como la defensa hay materias sobre derechos humanos, protección, respeto a derechos humanos”.