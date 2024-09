"Muy posible" que hechos de violencia en Sinaloa estén relacionados con captura de "El Mayo": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Es “muy posible” que los recientes hechos de violencia en Sinaloa estén relacionados con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador; aseguró que ya hay tranquilidad en el estado, aunque con el reporte de un sargento fallecido “en el cumplimiento de su deber”.

“Si es muy Posible que esté vinculado a eso. Hasta el mismo señor Zambada escribió que no era conveniente la violencia o algo por el estilo. Entonces no queremos violencia, nadie quiere la violencia. El pueblo de Sinaloa no merece la violencia”, esto luego también de un probable acuerdo de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El mandatario agregó que “el pueblo de México no merece violencia. En el mundo hay que desterrar la violencia, hay que afiliarse, inscribirse, participar en el partido de la fraternidad universal, en el partido de la paz. de la no violencia”.

La presencia de las Fuerzas Armadas es para cuidar que no se enfrenten entre bandas criminales, aseguró.

-¿Se están enfrentando entre el mismo Cártel de Sinaloa?, se le preguntó.

-Sí, no quiero adelantar nada, es un enfrentamiento, espero que sea transitorio y que ya lo que sucedió ayer en la madrugada, parece que regresó la calma y pedirles a todos que actúen de manera responsable.

El informe que tuvo esta mañana, aunque los hechos se dieron desde la madrugada de este lunes, “es que no hay enfrentamientos hasta ahora, desde ayer al mediodía hasta la mañana de hoy y ya hay protección de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas”.

El detalle es que “se enfrentaron, lamentablemente hirieron a dos militares que van a ayudar para evitar el enfrentamiento y proteger a inocentes. Lamentablemente falleció un sargento, mandamos condolencias a su familia”, luego de que, afirmó, murió en el cumplimiento de su deber.

También hay un herido, pero se detuvo, en especial, a un integrante de la delincuencia y se aseguró “mucho armamento”.

El presidente envió el mensaje: “Decirle a los ciudadanos de Sinaloa y Culiacán que se está pendiente y actuando y hay elementos suficientes para garantizar la paz. Hasta ahora afortunadamente las cosas se están tranquilizando. De todas maneras, vamos a seguir cuidando y no es ir a reprimir, es garantizar la protección de la gente y evitar que se enfrenten las bandas”.