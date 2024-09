“No sé yo lo que está pasando”, dice AMLO sobre Miguel Ángel Yunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Sobre la supuesta llegada del senador panista Miguel Ángel Yunes a Morena y su silencio previo a la votación para aprobar la reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no saber lo que pasa en la Cámara alta.

“No estoy enterado de eso, ya ven que es bastante el trabajo aquí, no, no, no, pero ustedes son investigadores, mirones profesionales”, dijo.

Al finalizar la conferencia en Palacio Nacional se le recordó que ha denunciado a la familia Yunes por corrupción y manejos irregulares, además de apuntar a ellos la campaña contra Rocío Nahle durante el pasado proceso electoral en Veracruz.

“No, es que no sé yo lo que está pasando, yo presenté una iniciativa y lo que sí sostengo es que es importante la reforma al Poder Judicial”, enfatizó.