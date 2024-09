Reforma judicial: Senado avala licencia de Miguel Ángel Yunes Márquez para separarse del cargo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña anunció que con 83 votos a favor y 36 en contra, se aprobó la solicitud de licencia por "problemas de salud" de Miguel Ángel Yunes Márquez para separarse del cargo de senador en medio de la discusión de la reforma judicial.

Tras la resolución, su suplente y padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares tomó posesión en el cargo.

Desde el fin de semana se especuló que el excandidato a la gubernatura de Veracruz fue presionado para no apoyar al bloque opositor para frenar la reforma al Poder Judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esto, se prevé que Morena y sus aliados tengan los votos necesarios para poder avalar la medida que ha generado críticas internacionales y protestas por parte de empleados del Poder Judicial.

Fernández Noroña, informó previamente que el senador panista mando un comunicado en el que pidió licencia.

“Atentamente me dirige usted en términos de lo dispuesto por los artículos …del reglamento de debates del Senado de la República, efecto de solicitar licencia para el Senado de la República por el estado de Veracruz. Como he sabido, vengo enfrentando desde hace varios meses problemas de salud que se han complicado y me impiden cumplir con mi eficiencia mi tarea. Al término, el tratamiento al que estoy sometido, asumiré de nueva cuenta mi honrosa representación en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión”, dice el texto.