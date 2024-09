Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 11 de septiembre (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-“Con cualquier voto”, aun con el de Miguel Ángel Yunes, fue importantísima la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado, para lo cual no se negoció “absolutamente nada”, además de que el panista “tiene bastante claro que no se trata de una alianza” porque hay diferencias con él, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

-La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller insiste en que no está interesada en ningún cargo público y su cuota de participación pública se cumplió, pero aclaró: “Esto no quiere decir que no cambie de parecer. Nunca hay que decir nunca”.