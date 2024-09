Gutiérrez Müller "abre la puerta" para un cargo público: "Nunca hay que decir nunca"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller insiste en que no está interesada en ningún cargo público y su cuota de participación pública se cumplió, pero aclaró: “Esto no quiere decir que no cambie de parecer. Nunca hay que decir nunca”.

Ante las agresiones que ha recibido se queda con los actos de una persona convencida de un republicanismo y aunque es molesto que la ataquen a ella y a su hijo menor, consideró que no es el principal de sus agobios, lo que sí tiene es un pánico escénico que, le afirman, no se le nota porque lo trabaja. “No me rentaría para ser persona pública”, dijo entre risas.

También porque considera que se votó por el presidente, “nadie votó por su familia”.

Durante el largo periodo de respuestas que dio a la prensa, dijo que con el mandatario federal “somos una pareja felizmente casada -decía mientras lo volteaba a ver para buscar que estuviera de acuerdo- Somos una pareja, creo, unida que ha pasado de todo: crisis, buenas, malas, regulares, como todos. Lo que cambia es que él se va a Palenque y es donde quiere estar”.

La académica indicó que López Obrador “debe estar donde quiere estar, donde se sienta a gusto, muy en paz, yo lo apoyo porque se merece todo”. Lo reconoció como un gran opositor en su momento. “Soy testigo de sus esfuerzos, ilusiones, decepcionen. Merece ir a donde quiera ir”.

Ella no puede irse con él “porque tengo un hijo… tenemos un hijo y nos queda un trabajo por delante”, dado que en pocos meses su hijo menor de edad podrá decidir sobre sus estudios.

“Los menores necesitan un pastorero (…) Necesito acompañarlo, darle fuerza (…) Yo voy al día, tengo sueños a largo plazo pero voy cada día. ¿Me llama la atención la política? No”, aunque aclaró que su interés por este tema es por mantenerse informada.

“A Jesús Ernesto no sé pero todos los hijos se han formado en ambiente político. No está en mis planes la postulación a ningún cargo público. Mi cuota de participación pública social me dice él que ya la pagué. Me siento muy satisfecha. Esto no quiere decir que no cambie de parecer, nunca hay que decir nunca, pero hasta hoy 15 para las 8 del 11 de septiembre es no”.

Müller acudió a la conferencia matutina en Palacio Nacional, para acompañar al mandatario Andrés Manuel López Obrador, donde consideró que la próxima presidenta; Claudia Sheinbaum, “es un gran acierto del pueblo de México”. Celebró que el pueblo eligió y demostró que es igual si es hombre o mujer o su apariencia física, votaron también “sin tomar en cuenta el sexo o la orientación sexual”, porque, añadió, se puede tener un presidente homosexual.

“Al escucharla me da mucha confianza, viene de la lucha democrática”, también le alegra mucho porque “las mujeres sabemos decir y hacer las cosas de manera diferente, ella va a ratificar eso”, también le deseó todo el éxito. “Yo seré para ella una leal escudera”.

Sobre otros temas, por ejemplo, destacó: “Me temo que el gobierno de Austria algo esconde con el penacho (de Moctezuma) no sé si está roto, está reemplazado, algo hay, eso que lo respondan ellos por las groserías que le hicieron al gobierno de México cuando lo pidió a través de mi persona”.

Sobre la petición de perdón por parte otros países por lo hecho a México durante la historia consideró que es algo justo y si quieren politizarlo, es otro asunto, incluso no se busca resarcimiento económico porque no se trata de dinero sino de dignidad y tampoco se trata de que se le culpe a quienes tienen un cargo ahora de algo que sucedió hace 200 años.

En torno al trabajo de López Obrador al referir lo inmaterial destacó que el trabajo que deja “es formidable por su valor moral”; el valor que le ha devuelto a los mexicanos; y en tercer lugar, es el humor.

“Hay que dar una dosis de humor, reírse un poco. No hay que ser dramáticos, vengativos” o estar con enojos. “Tomar la vida con seriedad y un poco de humor” y lo que se debe continuar es avanzar en empoderar al pueblo.

Casi para finalizar, uno de los asistentes preguntó a la historiadora la diferencia entre su apoyo al presidente y lo que habría recibido de su primera esposa, en un momento incómodo. Beatriz dijo que eso debía responderlo el propio tabasqueño, quien consideró que “sin el apoyo de una compañera no se puede llevar a cabo una etapa de transformación”.

Al tomar el micrófono también dijo que se trató de un primer momento en el que “fue fundamental y muy importante el respaldo, la comprensión, el cariño, de mi primera esposa, la finada Rocío, fue importantísimo. Cuando ella se nos adelantó yo necesito una compañera, porque la lucha sigue y me apoyo en Beatriz, en momentos muy difíciles y ella me respalda, me sostiene, me da fuerzas y cariño, para ir hacia adelante, para no claudicar”.

Gutiérrez Müller interfirió para comentar que “decía mi mamá, cuando lo conoció: ‘Qué suertudo eres, te llevas a Beatriz’”.

Enseguida el tabasqueño reparó para comparar el dicho de la familia de su esposa con lo que dicen sus adversarios.

“Eso dicen también mis adversarios, los conservadores de que cómo ella se enamoró de mí -porque está bastante enamorada- dicen: ‘Pero cómo, qué barbaridad, ella tan delicada, tan exquisita, estudiosa, doctora, para un mazorral de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, indio pata rajada”.

La doctora remedió con un: “Está guapo el indio para rajada”, después hablaron de lo importante que es la familia.

Al inicio el presidente dijo: Les adelanto que me ha ayudado mucho y que le agradezco de todo corazón su apoyo su solidaridad en toda esta travesía, toda esta odisea tan significativa, tan importante, tan humana de representar al noble pueblo de México”.

El final estuvo entre los jaloneos de Gutiérrez Müller por irse a desayunar y la resistencia de López Obrador por quedarse a dar dos anuncios, el principal fue la invitación a todos los mexicanos a la ceremonia de grito de Independencia este 15 de septiembre en el zócalo de la Ciudad de México.

Después llegó el momento del beso enredado primero entre Gutiérrez Müller y Elizabeth García Vilchis que se dio para resarcir la insistencia de los asistentes a la conferencia -que pidieron un beso final- y después el intercambio entre el presidente y la Doctora, pero sólo en la mejilla.