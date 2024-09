Jueces y magistrados combatirán la reforma judicial por vías legales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la aprobación de la reforma judicial en el Poder Legislativo, jueces y magistrados federales anunciaron que la combatirán por las vías legales y acudirán a instancias internacionales.

Esta mañana la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), Juana Fuentes afirmó que con la reforma la justicia en México se convertirá en un botín para quienes busquen impunidad.

“Este es el momento de resistir, de usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia del Poder Judicial. No nos vamos a quedar en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las redes globales de jueces y magistrados justo están conociendo en este momento lo que está sucediendo”, dijo en el plantón que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantienen afuera del Senado de la República.

“Hacemos un llamado a la resistencia legal. No abandonaremos nuestros principios. La jusAcia no puede ser comprada, manipulada ni cooptada. Vamos a luchar, no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen. A ustedes, compañeros juzgadores y trabajadores, les digo: nuestra lucha no es solo por nuestras carreras, es por nuestro Estado de derecho, por la defensa de los derechos humanos y por la democracia misma de nuestro país. Esta batalla no será fácil. El camino por delante es arduo y lleno de obstáculos, pero nuestra causa es justa”.