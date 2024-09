Morena, aliados y Yunes Márquez aprueban en lo general la reforma al poder judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marcada por la toma de acciones oficialistas que dividió a la oposición, Morena, aliados y el senador del PAN Miguel Ángel Yunes Márquez, aprobaron la reforma prioritaria del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador: la reforma al Poder Judicial.

Con 86 votos a favor y 41 en contra el dictamen fue aprobado en lo general, por lo que se reformarán varios artículos de la Constitución que establecen la elección popular de jueces, magistrados y ministros; la figura de “jueces sin rostro”, la reducción de los ministros de la Corte, así como la duración de su cargo. También elimina sus “haberes de retiro” y los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), entre otros cambios.

Se presentaron las reservas de más de 70 senadores, las cuales se discutirán durante la madrugada de este 11 de septiembre.

El resultado se fue configurando desde la noche anterior, cuando el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez no acudió a la sede blanquiazul para reafirmar su voto en contra de la reforma judicial y se fue materializando durante la sesión de lectura del dictamen, cuando pidió licencia por motivos de salud.

Una hora más tarde, su suplente, su padre Miguel ángel Yunes Linares apareció en el recinto legislativo, pero para mal augurio de la oposición fue laureado por la bancada morenista al entrar al Pleno, en donde al ofrecer su discurso se enfrascó en una serie de acusaciones con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

Dice Miguel Ángel Yunes Linares que no se irá del PAN, que @MarkoCortes no lo puede expulsar. Que no tiene empacho en sentarse a un lado de Cortés y asegura que no está definido el sentido de su voto en el @senadomexicano para la reforma al Poder Judicial. pic.twitter.com/1LLAGxToRz