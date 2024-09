No se negoció nada con el senador Miguel Ángel Yunes para que votara por reforma judicial: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que Morena haya negociado con el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, para que votara en favor de la reforma constitucional al Poder Judicial.

“Él es un político y consideró que era conveniente actuar de esa manera, y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza, él es fuerte, yo lo he enfrentado y no es de los que se deja amedrentar, no. Fue una decisión política”, dijo.

“Tengo diferencias con él (Yunes Linares), notorias, como tengo diferencias con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios”.

—¿Qué se negoció (con Yunes Márquez)? —se le preguntó.

—Nada, nada absolutamente. ¿Y sabe por qué se piensa que hubo una negociación? Porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros, creen que somos iguales a ellos. Le podría decir que no hable con Yunes ni con su hijo.

Ayer, los senadores panistas Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares (suplente en el cargo) anunciaron su apoyo a la reforma judicial de la 4T.