AMLO "celebrará" el 15 de septiembre con promulgación de la reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en 18 estados se ha aprobado la reforma al Poder Judicial, “ya es legal”, por lo que la publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre.

“Sería bueno pensar que se publique el 15 de septiembre porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, a los servidores públicos de los tres poderes”, aseguró.

La lista de estados y los votos a favor y en contra difundida en la conferencia matutina son: Oaxaca, con de unanimidad de 41 votos; Tabasco 24 a favor contra 8 en contra; Veracruz: 32 vs 11; Quintana Roo, 21 vs 4; Baja California Sur: 19 vs 2; Nayarit: 24 vs 6; Colima: 18 vs 5; Yucatán 19 vs 6.

También Morelos: 14 vs 6; Baja California: 20 vs 5; Durango: 19 vs 6; Puebla: 28 vs 10; Tlaxcala 31 vs 4; Campeche 22 vs 5; Sinaloa: 31 vs 1; Guerrero: 33 vs 9; Tamaulipas y Zacatecas, estados de los que no mostraron la votación.

Al inicio de la conferencia el mandatario recordó que para que sea posible la publicación de las modificaciones en materia judicial es necesario que en 17 estados sea aprobada, luego de pasar por las cámaras de Diputados y de Senadores.

Consideró que esa aprobación es para que se logre “la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía. Todos, cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y ser votado y esa es la democracia representativa y al mismo tiempo la democracia participativa”.

Pidió esperar a que se termine el proceso en los congresos locales, donde aún llevan a cabo sesiones.

“En algunos estados las instituciones locales establecen que se requiere mayoría calificada. En otros no, es mayoría simple, pero ya aprobados 18 o sea que ya es legal porque el mínimo son 17, pero todavía en el transcurso de hoy y mañana va a haber otros (estados)”, señaló.