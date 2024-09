Confirma Nahle: Adán Augusto sí habló con los Yunes; niega tener acuerdo con el exgobernador (Video)

XALAPA, Ver. (Proceso).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, sostuvo una reunión con Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, horas antes de la votación de la reforma judicial y tras esa reunión su postura cambió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó estar al tanto de la reunión y desmintió que se hubiera alcanzado algún acuerdo: “No creo que haya habido un pacto”. Por su parte, la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que la reunión sí tuvo lugar y negó que ella hubiera llegado a un acuerdo: “De mi parte, no”.

Nahle reconoció ayer en entrevista, en la estación de radio local Avanradio, estar sorprendida por el voto de los Yunes en favor de la reforma: “Nunca me hubiera imaginado la postura, toda una sorpresa. Está bien porque pasó la reforma, porque se abre un sector tan duro, tan rígido; te lo digo yo, que sufrí un embate durísimo en campaña por parte de ellos”.

Nahle. Sorprendida. Foto: Benjamín Flores.

Después de esa reunión a puerta cerrada con Adán Augusto López, el senador panista veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez y su familia dejaron atrás su discurso de ser “perseguidos políticos” para convertirse en aliados estratégicos de Morena.

Su voto a favor de la reforma judicial, clave para que Morena alcanzara la mayoría calificada en el Senado y aprobara la iniciativa, representó un giro abrupto en su discurso radical contra la Cuarta Transformación.

Apenas en julio último, su padre, Yunes Linares, exgobernador panista de Veracruz, defendía a él y a su hermano Fernando de las denuncias en su contra. En ese momento advirtió que las querellas eran una “agresión personal” y que “cobraría la factura”. Además, denunció que los morenistas buscaban “llevar a los Yunes a la cárcel para exhibirlos como trofeos y amedrentar a los opositores”.

Entre abril y julio, en plena campaña electoral por la gubernatura de Veracruz, la Fiscalía estatal abrió y reactivó tres denuncias penales en contra de la familia.

En mayo pasado, el exgobernador y sus hijos, Miguel Ángel como candidato al Senado y Fernando como candidato plurinominal a la diputación local, señalaron que el Plan C del gobierno morenista, que incluye la reforma judicial, era el camino a la dictadura.

Su historia como opositores de la 4T y los constantes enfrentamientos con el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvieron tema recurrente en los medios.

Por ello, el posicionamiento de Yunes Linares –senador suplente– y el voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez para aprobar la reforma judicial sorprendió a los panistas, lo que desembocó en que la noche del miércoles último el partido expulsara a los Yunes.

Marko Cortés, senador y dirigente nacional del PAN, le gritó en tribuna a Yunes: “De los opositores de antes no queda nada, ahora los veo sometidos e hincados al poder”.

Yunes Linares y su hijo Yunes Márquez. Voto final. Foto: Montserrat López.

En una carta, la dirigencia del PAN en Veracruz acusó que Yunes Márquez “obedeció intereses personales por encima del interés superior de la nación y de sus electores y que su postura era vergonzosa y una traición a cientos de miles de ciudadanos”.

El excandidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la gubernatura del estado, José Francisco Yunes Zorrilla, dijo no entender la decisión. “Hicimos frente para contener a Morena. Había que honrarlo con coraje. No hacerlo es traicionar la confianza de mucha gente. Reitero mi firme oposición a este atraco”, escribió en sus redes sociales.

Ofendidos

La indignación es generalizada. En los tradicionales cafés del Puerto de Veracruz, uno de los bastiones del panismo yunista, los jaraneros ya componen versadas sobre la historia: “Los Yunes por salvar su pellejo los cabrones traicionaron a la patria. Aparte de traicionar al PRI y al PAN, también traicionaron a los veracruzanos”.

Los morenistas reconocen el voto en favor de la reforma, pero advierten que no serán aliados. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató de acuerdos políticos: “Él tiene bastante claro que no se trata de una alianza o un acuerdo con el gobierno que yo represento”.

Mientras que el líder estatal del Partido Verde Ecologista de Veracruz, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, advirtió que no existe la posibilidad de llegar a trabajar juntos o en coalición.

Las confrontaciones

¿Pero quiénes son los Yunes y qué los llevó a esta posición?

En 2016, Miguel Ángel Yunes Linares se convirtió en el primer gobernador de Veracruz impulsado por la alianza opositora del PAN-PRD, desbancando 86 años de priismo.

Él y sus hijos representaban uno de los liderazgos más sólidos dentro del panismo veracruzano, y por ello, junto con sus aliados, han obtenido alcaldías, senadurías y diputaciones.

Linares todavía era gobernador cuando comenzó un enfrentamiento con Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato presidencial de Morena. Lo calificó de “loco y vividor del sistema”, y en varias ocasiones le advirtió: “Conmigo se va a topar con pared”.

En respuesta, López Obrador lo acusó de corrupción y enriquecimiento ilícito, y habló de una “carpeta azul” con una serie de denuncias que, según él, demostraban que Yunes había adquirido decenas de propiedades en México y el extranjero. Sin embargo, dichas denuncias no prosperaron.

La confrontación tenía un trasfondo electoral: su hijo, Yunes Márquez, era candidato a gobernador para sucederlo. Sin embargo, perdió frente al morenista Cuitláhuac García.

La llegada de Morena al poder representó para Yunes Linares no sólo una derrota política, sino también el inicio de diversas batallas legales. Cuitláhuac García respaldó la destitución de Jorge Winckler, entonces fiscal general y amigo cercano de Yunes, y quien actualmente está encarcelado por desaparición forzada.

Cuitláhuac García. Ajuste de cuentas. Foto: Eduardo Miranda.

Rogelio Franco, quien fue su secretario de Gobierno, pasó más de dos años en prisión enfrentando más de nueve acusaciones, de las cuales se libró tras obtener varios amparos federales. Además, dos funcionarios de la Secretaría de Finanzas también fueron detenidos.

Mientras tanto, él enfrenta dos denuncias. La primera, presentada en 2019 ante la Fiscalía Nacional Anticorrupción por un presunto daño patrimonial de mil millones de pesos debido a irregularidades en el sistema de videovigilancia. La segunda, interpuesta en 2022 por la Auditoría Superior de la Federación, lo acusa de un desfalco de 350 millones de pesos, también relacionado con el sistema de videovigilancia.

Pérdida de votos

La familia Yunes y el panismo en Veracruz han visto una significativa disminución de votos desde que Morena asumió el poder. Su derrota más sonora ocurrió en las pasadas elecciones, donde el candidato de la alianza opositora PAN-PRI-PRD, José Yunes Zorrilla, fue superado por los dos millones de votos obtenidos por la candidata de Morena, Rocío Nahle.

En esa elección, el PAN perdió 437 mil votos en comparación con la de 2018, logrando sólo dos diputaciones, ambas en Boca del Río. Los distritos que tradicionalmente apoyaban a la familia Yunes, como Veracruz y Boca del Río, apenas dieron una ventaja de 9 mil votos a su candidato.

Además de la pérdida de votos, la elección reavivó su enfrentamiento con Morena. La entonces candidata Rocío Nahle acusó en varias ocasiones al “clan y la mafia de los Yunes” de estar detrás de las denuncias que hacía el empresario Arturo Castagne contra ella por enriquecimiento ilícito y compra de propiedades de lujo.

Nahle lanzó un exhorto a la Fiscalía General de la República para resolver el tema de la “carpeta azul” (donde está presuntamente vinculado Yunes Linares): “Ya tiene mucho tiempo, donde se hicieron denuncias de lavado de dinero, paraísos fiscales, son más de 300 propiedades y todo eso lo han proyectado en mí, para venir a manchar mi honra, cuando son ellos los corruptos. Entonces un exhorto para que saquen el tema ya”.

En abril de 2024 en plena campaña electoral, el órgano de fiscalización de Veracruz interpuso una denuncia penal por un presunto daño patrimonial de 92 millones de pesos ocurrido en 2021, cuando Fernando Yunes era alcalde de Veracruz. Se trata de irregularidades en los servicios de administración de plan privado de pensiones, asesoría jurídica, contable y financiera a cargo de la empresa Laynher Estevia, SA de CV.

Fernando Yunes, exalcalde de Veracruz, exdiputado local y senador, dijo que otra denuncia en su contra es de índole electoral, pues un extrabajador municipal lo acusa de obligarlo a trabajar en una casa de campaña electoral

En julio de este año, un juez local lo declaró sustraído de la acción de la justicia al no asistir a las comparecencias que tenía programadas. Yunes respondió el 25 de julio pasado a estos hechos: “La persecución política continúa. No quieren que rinda protesta como diputado, les estorbo”.

Las denuncias contra Yunes Márquez

En cuanto a Miguel Ángel Yunes Márquez, fue citado a comparecer diez días después de la elección del 2 de junio último.

El 14 de junio, el senador electo fue citado para comparecer por los delitos de uso de documento falso, falsedad de declaraciones ante la autoridad, además de fraude procesal, hechos ocurridos en 2021 en el proceso penal 151/2021 .

El agravio lo habría cometido cuando presentó documentos presuntamente falsos para poder acreditar la residencia en Veracruz y contender por la alcaldía del Puerto de Veracruz en la pasada elección. Al no lograrlo, su lugar fue ocupado por su esposa, Patricia Lobeira, actual presidenta municipal de Veracruz.

Yunes Márquez. Señalamientos en su contra. Foto: Montserrat López.

Tras el citatorio, el senador se refugió en Florida para atender un padecimiento “grave” de su columna vertebral. Pero en julio último, un juez local le giró una orden de aprehensión.

En ese entonces, Yunes Márquez señaló que la intención era no dejarlo llegar a tomar protesta como senador: “Era una denuncia que ya estaba archivada, es una persecución política burda, me quieren presentar como un trofeo, usan los recursos del Estado para perseguirme; es un abuso”, dijo en una entrevista en julio pasado.

Yunes Márquez fue más allá: “También lo percibo como una manera de lograr la tan ansiada mayoría calificada que necesitan en el Senado para modificar la Constitución si me sacan a mí del camino. Es un tema contra mí y mi familia entera, porque saben que nosotros no nos vendemos y no nos doblamos”.

Pero su posición cambió apenas subió a tribuna del Senado, cuando dio su voto a Morena.

Su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, respondió a las denuncias en contra de la familia con más denuncias, ahora dos en contra del gobernador Cuitláhuac García por abuso policial y daño al erario, que fueron calificadas por el mandatario “como un show mediático”.

Mientras tanto, en medio del escándalo mediático, la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández, ha hecho mutis sobre las denuncias en curso contra la familia Yunes.