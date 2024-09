Abogado de El Mayo no descarta negociación con fiscales de EU pero habrá juicio, dice (Video)

BROOKLYN, NY (apro).- Frank Pérez, abogado del capo mexicano Ismael El Mayo Zambada, declaró a la prensa que no descarta que su cliente negocie con los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al mismo tiempo que, categóricamente, indicó que el fundador del cartel de Sinaloa tendrá un juicio en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York.

Ante reporteros y tras concluir la audiencia formal de procesamiento de El Mayo, el abogado, al contestar al cuestionamiento de Proceso, no rechazó que ya estén negociando un acuerdo que beneficie a su defendido.

--¿Alguna posibilidad de negociación con los fiscales para un acuerdo, abogado, la descarta?—se le preguntó.

--No—respondió escueto.

-- ¿El Mayo podría convertirse en testigo protegido?

--No, no, no, no este caso irá a juicio—dijo tajante.

Las respuestas que da Pérez a los reporteros son típicas de un defensor de un caso criminal por narcotráfico en Estados Unidos que ante los medios de comunicación no va a litigar ni va a dar a conocer detalles de lo que pueda estar negociando con el gobierno estadunidense.

Desde su llegada a Estados Unidos, en compañía de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su compadre Joaquín, El Chapo Guzmán, la posibilidad de una negociación para convertirse en testigo protegido, no ha sido eliminada de las avenidas legales que tiene El Mayo Zambada.

Los 17 cargos que tiene en su contra en la Corte de Brooklyn contienen la acusación de “conspiración” para trasegar cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas que en un juicio y si se declara no culpable de los delitos, implicaría por ley una sentencia de cadena perpetua.

El hecho de que después de haber llegado a Estados Unidos el pasado 25 de julio en lo que todo indica fue una entrega pactada, y que El Mayo Zambada en un inicio rechazara ser procesado en Nueva York prefiriendo ser procesado en El Paso Texas, y que de manera sorpresiva la semana pasada cambiara de opinión, deja entrever que su extradición de Texas a Nueva York ya es el primer paso de una negociación con el Departamento de Justicia.

De convertirse en testigo protegido, El Mayo Zambada evitaría pasar el resto de su vida en una cárcel si es declarado culpable de los delitos que del achacan y podría, tras unos cuantos años en prisión gozar de su libertad en Estados Unidos con una identidad diferente tal y como ocurrió con el caso de su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”.