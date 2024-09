El Mayo Zambada se declara no culpable de 17 cargos en su audiencia en Nueva York

BROOKLYN, NY (apro).- Ismael, El Mayo, Zambada García, se declaró no culpable de los 17 cargos por narcotráfico, lavado de dinero y portación de armas que los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos le achacaron ante el juez James Cho en la Corte Federal del distrito Este en Brooklyn, Nueva York.

En la audiencia formal de procedimiento, El Mayo, además de declararse no culpable, no aceptó que se lleve a cabo un juicio expedito, que se realizaría a no más de 70 días de la audiencia formal de presentación de cargos que se llevará a cabo en Brooklyn el 31 de octubre al mediodía, pero ya ante el juez Bryan Cogan.

El fiscal federal Francisco Navarro declaró ante el juez que la solicitud de excluir un juicio rápido es porque cuentan con demasiada evidencia de los delitos que le imputan al fundador del cártel de Sinaloa y que además presentarían como evidencia de prueba información clasificada o secreta.

En la audiencia de este viernes 13, El Mayo Zambada se presentó vestido con el uniforme de reo color gris, en manga corta, y a todas las preguntas que le hizo el juez Cho respondió con monosílabos de sí, en referencia a que entendía los cargos que le imputan, y su declinación por un juicio expedito.

“Señor Zambada García ¿usted reconoce la firma como suya en el documento donde se excluye el juicio expedito?” preguntó el magistrado Cho al narco mexicano. “Sí”, respondió el acusado en español.

En la audiencia, que duró escasos 20 minutos, El Mayo Zambada, sentado del lado izquierdo de su abogado Frank Pérez, miraba constantemente al frente a la mesa donde estaban sentados los fiscales federales, se movía nervioso en su silla giratoria e incluso se llevó los dedos a la boca como mordiéndose las uñas.

A la sesión en la corte de Brooklyn asistieron por lo menos unos 20 fiscales del Departamento de Justicia, sus asesores y más de una decena de agentes de la DEA, ICE y FBI que el espacio en la sala del juez Cho no dio lugar para que ninguno de los más de 25 reporteros que llegaron desde la madrugada a la Corte pudiera entrara a observar personal y físicamente la sesión.

El fiscal Navarro, al solicitarte al magistrado Cho la detención permanente de Zambada García, le dijo que se trataba de uno de los criminales más peligrosos del narco “si no es el que más” y argumentó que si quedaba en libertad el capo podría escapar de las autoridades de Estados Unidos.

“Controla a un ejército de pistoleros que han asesinado a militares, policías, narcotraficantes de grupos enemigos e incluso hasta integrantes del Cártel de Sinaloa. Y es corruptor de miembros del gobierno” especificó el fiscal navarro en la audiencia formal de procedimiento.

Tras escuchar los argumentos del representante del Departamento de Justicia, quien además le recalcó que Zambada García es la primera vez que está bajo la custodia de autoridades, ya que por décadas ni las autoridades mexicanas ni las estadunidenses habían podido atraparlo hasta antes de su llegada a Santa Teresa, Nuevo México, el pasado 25 de julio cuando llegó a bordo de un avión privado y en compañía de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín, El Chapo, Guzmán.

El juez aceptó que el proceso judicial no sea expedito y que el acusado quede bajo custodia y en una prisión federal mientras se realiza su proceso.

También en la audiencia, el fiscal Navarro enfatizó que este es un caso “muy complejo” por lo que se llevará tiempo exponer las voluminosas carpetas de prueba en contra de Zambada García por los delitos de narcotráfico de cocaína, mariguana, heroína y fentanilo, así como lavado de dinero y portación de armas.

Tras responderle al juez que comprende la complejidad de su caso y reiterar su declaración de no culpable a las acusaciones, se dio por terminada la audiencia y El Mayo Zambada fue ayudado por los alguaciles que lo resguardaban en la sala para ponerse de pie y, rengueando, salir de esta para luego volver a ser esposado.

La audiencia formal de presentación de cargos ante el juez Cogan se realizará el 31 de octubre a las 12 del mediodía hora de Nueva York.