“Nunca nos pidieron protección”: AMLO sobre el cierre de Coca-Cola en Morelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Femsa nunca pidió protección por extorsiones en Morelos y la decisión de cerrar la planta de Coca-Cola la tomaron ellos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tribunal ordena a AMLO no publicar reforma judicial pero no puede obligarlo

El mandatario federal dijo que este cierre no genera ningún tipo de impacto, ni siquiera en la pérdida de empleos.

Los dueños de Femsa tienen bastante influencia, miren, pero no nos pidieron apoyo. No impacta en nada, y no puedo decir otras cosas por respeto”.