Sedena admite que enfrentamientos entre "Chapitos" y "Mayos" han dejado 32 muertos en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Por primera vez el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio los datos en torno a la jornada violenta al interior del cartel de Sinaloa, que ha llevado a la población a no salir de sus casas y a la cancelación de clases y de eventos masivos.

Por enfrentamientos entre “Los Chapitos” y “Los Mayos” en Sinaloa, se han registrado 32 muertes, de las cuales 30 son de civiles -22 en Culiacán- y dos de elementos de las Fuerzas Armadas; han sido 17 agresiones a las autoridades desde el 9 de septiembre, aunque hasta la fecha no se tiene certeza de lo sucedido con la captura en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada”.

El titular de la Sedena dijo que desconoce si al interior del grupo criminal tuvieron conocimiento de la verdad sobre la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, como se ha manejado en medios en torno a una supuesta traición de Joaquín Guzmán López.

“No sabemos, porque también esa es una investigación que está haciendo la Fiscalía General de la República, cómo han ellos –dentro de las investigaciones- encontrado alguna relación de uno o de otro grupo para la detención del líder de "Los Mayos". Quizá también los grupos delictivos no tengan el dato correcto o la información correcta. Lo que sí, quizás en sus especulaciones sea que empezaron a tener mayor actividad un grupo contra otro, no lo sabemos”, dijo.

El militar dijo que comenzaron un monitoreo de los movimientos de ambas fracciones que indicaran confrontación o algún preparativo al respecto y durante cinco semanas no se vio ninguna alteración, hasta la sexta.

En la sexta semana sí hubo datos y aplicaron un refuerzo con tropas locales con el objetivo de garantizar la tranquilidad a la ciudadanía o que se generaran confrontaciones que dañaran la seguridad, así como garantizar el estado de derecho, la paz y la seguridad.

Desde el 9 de septiembre se registró la primera agresión en Culiacán a personal militar y se hizo otro refuerzo importante. “Se puso como estrategia ocupar las áreas que sabíamos que tenía presencia grupos delictivos”.

El refuerzo de medios se dio con 50 camionetas para desplegar a personal, cuatro helicópteros militares artillados y uno más de Marina. Parte de los aseguramientos fueron: 115 armas largas de fuego, 14 armas cortas, dos granadas, chalecos balísticos, 14 vehículos blindados, así como cocaína, metanfetaminas y mariguana.

Del 9 de septiembre a la fecha han recibido 13 agresiones, de las cuales nueve han sido a elementos del ejército y cuatro a la Guardia Nacional; en los que resultaron fallecidos dos elementos: un oficial y un sargento; también hay nueve militares heridos.

Hay 30 civiles muertos, de los que 22 son en Culiacán, un herido más; así como 30 presuntos criminales detenidos. Hasta el momento se mantienen 2 mil 200 elementos de las FFAA y la GN en actividades operativas en el área.

También ha habido un incremento de actividades de inteligencia para actuar contra líderes generadores de violencia y con la Fiscalía General de la República para órdenes de aprehensión y órdenes técnicas de investigación.

“Estamos atendiendo diversas situaciones no nada más en Sinaloa en diferentes partes de la República”, dijo durante la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Sandoval González aseguró que seguirán trabajando el tiempo que se necesite, con nuevos refuerzos y los relevos necesarios, aunado a que siguen con la erradicación de plantíos ilícitos y de laboratorios clandestinos.

Con el monitoreo, “lo que preocupó es ver la actitud de los grupos delincuenciales y de ahí que se empezaron a establecer una serie de medidas, estas observando a través del centro nacional de inteligencia”.

Ahora parte de sus labores es “hacer un cubrimiento para poder identificar las áreas o momentos de riesgo, en las primeras semanas no se identificó. Lo que nos interesa al gabinete de seguridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos, por eso estamos ahí evitando la confrontación entre ellos que dañe a la sociedad y el despliegue está cubriendo esas áreas (...) Que no vaya a dañarse por ningún motivo a los ciudadanos generado del enfrentamiento que tengan estos grupos”.

Las actividades seguridad está en reconocimientos terrestres, aéreos, las aeronaves que van artilladas, con medios para reconocimiento fotográfico para que sea con inteligencia y garantizar esa seguridad que buscamos a ciudadanos.

El general tampoco tiene conocimiento de cuánto va a durar la violencia en la región, “lo que sí nosotros vamos a seguir en tiempo que se requiera y si hay necesidad de reforzar con mayor número de personal o relevar por el trabajo intenso que lleva en personal que lleva actualmente, relevaremos a las tropas para continuar”.

En cuanto “identifiquemos, a través de todo el trabajo de información inteligencia, de presencia en el área, que identifiquemos que no hay ese riesgo para la sociedad entonces ya nos retiraremos de esas áreas de conflicto, pero hasta que no tengamos la certeza de ello, hasta que tengamos la confianza de que no será dañada la sociedad ahí en Sinaloa”, dijo el titular de Sedena.