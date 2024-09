Sheinbaum responde a crítica de Zedillo: “Es un representante del viejo régimen”

CIUDA DE MÉXICO (apro).- La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “respeta” al expresidente Ernesto Zedillo, pero que no tiene autoridad moral para hablar de democracia, pues en su sexenio se originó el Fobaproa y quiso privatizar la industria eléctrica; “es un representante del viejo régimen”, acusó.

De esta manera respondió la morenista al exmandatario priista por las críticas que hizo el domingo 15 contra la recién promulgada reforma al Poder Judicial, con la que, acusó, la llamada “Cuarta Transformación” busca transformar “nuestra democracia en tiranía”.

En conferencia en su casa de transición, este martes aseguró: “Zedillo es un representante del viejo régimen. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios y como tal opina. Y qué bueno que opine, para eso somos un país democrático”.

Sin embargo, la morenista aclaró: “no coincido”. Y lanzó su crítica:

“Fíjense el argumento, dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la República y se van a elegir los jueces por voto popular, o sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el Poder Judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Es una contradicción”.

Entonces, reiteró su argumento en defensa de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular y el proceso de selección de los candidatos.

Luego, dijo: “cada quién con su autoridad moral, ¿no? Porque, a ver, el Fobaproa es el mejor ejemplo del vínculo entre el poder económico y el poder político, porque no solamente fue un rescate bancario, estuvo lleno de corrupción, una deuda que todavía seguimos pagando”.

Siguió: “¿Qué nos dejó la privatización de los ferrocarriles a México? ¡Nada! Al revés, se perdió muchísimo. Él quería privatizar en el 99 todo el sector eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad, si no lo logró fue porque hubo una movilización social muy grande, pero él quería privatizar la CFE”.

Sheinbaum Pardo extendió su crítica hacia los opositores a la 4T: “lo que pasa, desde mi punto de vista, es que no tienen voceros los adversarios, entonces ahora traen a Zedillo y, se le respeta porque es un expresidente, se le respeta, pero no coincidimos en su punto de vista”.

-¿No tiene autoridad moral para hablar de México?

-En el sentido de democracia, en el sentido de honestidad, en el sentido de corrupción. No habló de su persona en particular, sino lo que representó su sexenio, cómo repartieron en el Fopabroa; está más que documentado cómo, quien no estaba en quiebra, metió todo para que lo rescataran o triplicó su valor para que fuera al rescate, mientras que a los deudores no les rescató.

Según la morenista, “ellos representan un modelo económico y político que es del pasado”, mientras que los de la 4T “no somos autoritarios”.

Insistió: “si por algo luchamos toda nuestra vida es por la democracia. Yo desde jovencita luché por la democracia en la Universidad, luchamos por la democracia desde el 88, entonces ¿cómo vamos querer ahora que accedemos a la Presidencia de la República ser autoritarios? Pues no, lo que pasa es que nosotros visualizamos la democracia de una manera distinta”.

Y cerró: “Hoy el pueblo de México se siente reconocido. No buscamos el autoritarismo, no buscamos el dedazo, no buscamos la unidad de pensamiento. No. Lo que buscamos es la democracia”.