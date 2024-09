AMLO pide a García Luna revelar pruebas de nexos con el narco: "qué los dé a conocer, él tiene todo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Por los señalamientos del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo retó a presentar las pruebas de sus presuntos nexos con el narcotráfico, “para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA, al Departamento de estado de Estados Unidos la información”.

El mandatario retomó el tema luego de las declaraciones del exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón: “Ayer escribe una carta diciendo que las acusaciones en contra de él surgieron en nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narco” y lo primero que hizo fue recordar que empezó en el Cisen, además de que participó de manera indirecta en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

"Un hombre que se dedica a eso (dentro del Cisen) más de 30 años desde el 89 a la fecha (...) como 30 años, ¿cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo? Si era su trabajo y si yo era opositor, claro que me espiaba, entonces escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, audios, es muy sencillo: que los dé a conocer, él tiene todo. Por eso es muy importante y esto es un mensaje, una enseñanza mayor para los jóvenes: es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie".

“Entonces es muy sencillo que presente las pruebas, que hable con Anabel, si él no las tiene, la periodista, pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información”, dijo.

Agregó: “Que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Pulitzer dos veces, que vaya con los editores del New York Times, del Washington Post y para que no falle que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos”.

Rechazó tomar alguna acción en contra del exfuncionario por sus afirmaciones.

“Nada, nada, nada más es explicar que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón”.

El presidente López Obrador indicó que si, como dice Garcia Luna, es inocente, “¿por qué no Calderón lo defiende?, luego los que lo premiaron, la embajada de Estados Unidos en México, la DEA, desde luego el Departamento de Estado, el Departamento de justicia en Estados Unidos”.

Pero adelantó que “van a perder su tiempo, porque llevamos ya muchos años enfrentando a mafias. La lección es para los jóvenes que resultan tentaciones, la política y el poder es humildad, tiene uno que actuar con principios con ideales sino lo destruyen por completo”.

También consideró que la difusión de esta información es porque “están muy molestos, pensaban que no iba a consolidarse esta primera etapa de la transformación y resulta que estamos terminando muy bien, por eso la gente está contenta, pero ellos no quieren eso. Ellos lo quieren un presidente pelele o un presidente debilitado. Si no está al servicio de ellos, me refiero a poderes hegemónicos nacionales y extranjeros, si no está al servicio de ellos el presidente de un país, desearían que cuando menos estuviese menguado, debilitado para poder chantajearlo”.

Con ese objetivo lanzan actos de la DEA y de medios de Estados Unidos pero en su caso no funcionará.