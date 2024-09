Así reaccionó Samuel García al reportaje sobre el terreno de Tesla

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, rechazó la veracidad del reportaje sobre presuntas triangulaciones relacionadas con la compraventa del terreno para la planta de Tesla con las que se habría beneficiado.

Dicha información fue publicada hoy por Proceso y trata sobre el seguimiento a la ruta del dinero que, por la operación del terreno y con otras razones sociales implicadas, habrían ingresado al despacho jurídico familiar poco más de 128 millones de pesos.

A través de su cuenta de X, García Sepúlveda atribuyó la información —como lo hizo el reportaje— a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a la que calificó de estar controlada por el PRIAN.

“Me veo obligado a decirlo porque desde el periodo electoral pasado se han publicado decenas de notas similares: acusaciones sin fundamento porque no hay denuncias, no hay pruebas, todas están basadas en "información" de una Fiscalía controlada por el PRIAN”, expuso.

Además, dijo entender que la información forma parte de una estrategia para afectar su gobierno:

“Me veo obligado a desmentir porque entiendo que se trata de una estrategia, lo que están haciendo es sacar tantas notas negativas como puedan, para que parezca que realmente hay algo malo. No es así, soy incorruptible, mi gobierno es incorruptible, todo mi patrimonio y toda la actividad empresarial que tuve antes de entrar a la política es pública, está en mi declaración patrimonial porque no tengo nada que ocultar”.

Luego añadió: “tan no hay nada que ocultar que en mi declaración está mi patrimonio y el de las empresas de mi familia”, expresó.

En la pasada edición de la revista Proceso, se publicó un reportaje sobre la operación de factureras que arrimaban recursos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, en la que el gobernador es socio de su padre.

Los primeros días de septiembre, apenas se difundió la versión digital de aquel trabajo, García Sepúlveda se limitó a responder y remitir a su declaración patrimonial, del mismo modo que esta ocasión.

Sin embargo, García Sepúlveda prefirió llevar el asunto a los “logros”:

“En lo que no se equivocan, es que gracias al trabajo conjunto que hemos hecho todas y todos los neoleoneses, somos primer lugar en generación de empleos, primer lugar en creación de empresas, hemos logrado atraer el 76% del nearshoring y más de 65 billones de dólares de inversiones. Todo esto sí es un hecho, y así le vamos a seguir.”, expresó.

ESTO ES FALSO



Me veo obligado a decirlo porque desde el periodo electoral pasado se han publicado decenas de notas similares: acusaciones sin fundamento porque no hay denuncias, no hay pruebas, todas están basadas en "información" de una Fiscalía controlada por el PRIAN.



Me veo… pic.twitter.com/Upjjsw1rwr — Samuel García (@samuel_garcias) September 18, 2024