Juez cancela proceso penal contra empresario que bloqueó el sitio visitmexico por disputa comercial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal canceló el proceso penal iniciado contra el empresario Juan Sergio Loredo Froyo, acusado de bloquear el acceso a la página web visitmexico.mx, propiedad de la Secretaría de Turismo federal.

El pasado 20 de febrero el juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en funciones de juez de control, Luis Benítez Alcántara declaró el sobreseimiento de la causa penal 262/2022 iniciada contra el empresario y José Manuel Pérez Rodríguez y Erik Camacho Herrera, por el delito de acceso ilícito a sistemas de informática.

Proceso informó el 3 de agosto de 2020 que el conflicto derivó de una disputa comercial con el consorcio Braintivity que tenía un adeudo con Tecnocen de la cual Loredo Froyo es administrador único.

Braintivity era la empresa autorizada por el gobierno federal para explotar y mantener la web de visitmexico.mx.

El consorcio es propiedad de Marcos Achar y Carlos González González quienes denunciaron que el bloqueo de la página web fue ordenado por Loredo Foyo para tratar de extorsionarlos con la firma de un contrato millonario por concepto de servicios.

Al negarse a realizar el pago exigido, Loredo habría ordenado bloquear la página de visitmexico.mx para reclamar el pago de los adeudos vencidos a Braintivity.

Así, los internautas que intentaban ingresar a visitmexico.com o cualquier enlace relacionado con la misma, encontraban una página con un mensaje de Loredo Foyo denunciando el incumplimiento de los pagos de Braintivity con las empresas Tecnocen.com y Sinfoni, subcontratadas para dar servicio al portal.

Por ello, Braintivity anunció el inicio de un proceso legal contra Loredo Foyo y Tecnocen para recuperar los accesos a la página de la secretaría de Turismo Federal.

Ante esto, la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el caso y el 20 de febrero pasado se realizó la audiencia inicial en la que no pudo demostrar ni siquiera la existencia de un delito.

Durante la diligencia, la FGR afirmó que José Manuel Pérez Rodríguez, como prestador de servicios de la empresa Tecnocen, junto con Erik Camacho, a través de la aplicación Google Tag Manager, modificaron el ingreso a visitmexico.com sin tener permiso para ello.

Mientras que Juan Sergio Loredo Foyo, como administrador único de Tecnocen, tenía conocimiento de la situación y no hizo nada para evitarla.

Sin embargo, en la audiencia inicial, el juez Benítez Alcántara señaló que del dictamen de informática realizado por la propia FGR se desprende que el contenido de la página visitmexico.com no fue modificado ni alterado, sino sólo el contenedor de etiquetas para imposibilitar temporalmente el acceso, lo cual no constituye un delito.

“Dicha conducta no constituye la conducta típica pues no tiene como objetivo modificar, destruir o provocar la pérdida de información contenida en un sistema y que se encuentra protegida, sino simplemente imposibilitar o inhabilitar temporalmente su acceso y, por lo tanto no es relevante para el Derecho Penal”, señaló el juez.