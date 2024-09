“No veo por ningún lado el peligro” en Culiacán: Catalina Esparza, secretaria de Educación de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Educación de Sinaloa (SEPyC), Catalina Esparza, transmitió en vivo un video realizando un recorrido por la Secundaria Técnica No. 1, desde donde reclamó la inasistencia del personal educativo en las escuelas, en medio de la crisis de violencia que se está viviendo en el estado.

El gobierno de Sinaloa determinó que las actividades escolares presenciales se reanudarían el martes 17 de septiembre, a pesar de que continúan los bloqueos, vehículos incendiados, ejecuciones y “levantones”, por lo que padres de familia y educadores permanecieron resguardados y no se presentaron.

“No atendieron a la indicación que se les dio anoche a los supervisores”, reprochó Esparza. “Les informo, estoy yo aquí. No pasa nada (…) No traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro”, dijo la funcionaria.

La encargada del despacho de @sepycsinaloa, Catalina Esparza, acosando docentes en su FB.

Ella sí garantiza seguridad.

Que la nombren comandante de la Tercera Región Militar YA. pic.twitter.com/n0wqPxUHVr — Aarón Ibarra (@aarontuit) September 17, 2024

De acuerdo con “El Sol de Sinaloa”, mientras se difundía el video de la secretaria, diciendo que no había peligro, “se reportaron tres homicidios en Culiacán, una mujer herida por bala y enfrentamientos entre civiles armados en Eldorado durante la madrugada”.

El video de Esparza fue fuertemente criticado, tras lo cual se justificó y dijo: "Se sacó de contexto porque se me informó que la mayoría de secundarias estaban trabajando. No era la intención sacar video, no era la intención publicarlo", según consignaron medios locales.

La Fiscalía General del Estado informó que, tan solo el 17 de septiembre, se registraron 4 cuerpos sin vida por armas de fuego en la entidad; se formalizaron 15 denuncias en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo y se registraron seis denuncias por privación de la libertad de seis masculinos en Culiacán.