Norma Piña somete a consulta de ministros de la Corte si pueden impugnar la reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández inició una consulta para que el Pleno determine si los jueces y magistrados federales pueden impugnar la reforma judicial.

De acuerdo con las listas judiciales, la ministra Piña solicitó al Pleno que determine si la Corte puede admitir a trámite la petición de jueces y magistrados que impugnaron la reforma judicial por violaciones al procedimiento legislativo y por considerarla violatoria de derechos humanos y de la independencia judicial.

“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la procedencia de la controversia prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para controvertir reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea respecto del cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo respectivo, como de su contenido material, conforme al apartado III”, señala el acuerdo de la ministra presidenta.

El expediente fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien deberá realizar el proyecto de resolución y posteriormente presentarlo al Pleno.

El magistrado Froylán Muñoz Alvarado dio a conocer en su cuenta de X que en su impugnación los juzgadores federales también solicitaron a la Corte suspender la aplicación de la reforma judicial.

En acuerdo de Presidencia de la SCJN, a consulta la procedencia de la controversia presentada en términos del art. 11 de la Ley Orgánica del PJF, para controvertir el decreto de reforma constitucional judicial. Asunto turnado para elaboración de proyecto. ??????? pic.twitter.com/5EejCK8Yvw — Froylan Muñoz Alvarado (@FroylanMunozA) September 18, 2024

Sin embargo, la Corte no puede emitir pronunciamiento alguno sobre esta medida hasta que el Pleno determine si los juzgadores están o no facultados para impugnar la reforma y si el Máximo Tribunal puede o no analizar dichas impugnaciones.

Esta es la cuarta consulta sometida por Piña Hernández al Pleno sobre la reforma judicial, las primeras tres fueron sobre si la Corte puede o no frenar el proceso legislativo de reforma y esta es la primera sobre la posibilidad de impugnar la misma al tratarse de una modificación constitucional.