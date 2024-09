Octavio Rivero insistirá en el plan de ordenamiento territorial en Milpa Alta

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT) debe ser abierto a debate público, según Octavio Rivero Villaseñor, quien será alcalde de Milpa Alta por segunda ocasión. Además, considera que en su primera administración le hizo falta apertura en el diálogo y afirma no tener reportes de que el crimen organizado esté vinculado a la tala clandestina en la demarcación.

En entrevista con Proceso comparte su disposición a promover campañas de información para los habitantes que se pronunciaron en contra de los proyectos presentados en la administración de la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, ahora presidenta electa de México.

Rivero Villaseñor estuvo al frente de la demarcación con Movimiento Ciudadano, de 2018 a 2021, ahora es abanderado del partido en el poder para repetir el próximo periodo. Mientras, continúa siendo diputado local y remarca la importancia del diálogo al hacer un ejercicio de autocrítica de su primera experiencia: “Yo creo que nos faltó más apertura en ese aspecto, no porque no lo hayamos hecho, pero creo que se agotó muy rápido”.

En su oficina con vista al Zócalo capitalino, mientras se escucha de fondo el espectáculo público de la Pirámide de Kukulkán, comparte su opinión sobre el PGOT: “Lo que a mí me pareció incorrecto fue que no hubo las consideraciones correspondientes, o que no hubo quienes se dieran a la tarea de irle a explicar a la gente de qué se trataba”.

Rivero Villaseñor. A favor del debate. Foto: Eduardo Medina.

“Desde la oposición se dedicaron a reventar el programa”, apunta enseguida, entonces continúa explicando que el descontento de los habitantes con el PGOT puede deberse a la existencia de una “idiosincrasia en la que todo lo que tenga que ver con tenencia de la tierra y regularización significa que lo van a expropiar”.

Sin precisar si mandaría una petición al Congreso de la Ciudad de México para que sean incluidas las peticiones de los habitantes de Milpa Alta en el PGOT, el alcalde electo considera que hubo una falta por parte de los legisladores o responsables de dictaminar el proceso del plan: “Era abrir un debate, a ver, ya vamos a abrir el diálogo”.

“Milpa Alta tiene que tener consideraciones muy distintas a las de la ciudad (...) por su idiosincrasia, por su cultura, por su territorio, por su tipo de suelo (...) Necesitamos tener un diálogo distinto en Milpa Alta para el análisis del Plan de Desarrollo Urbano, no porque esté mal”, aclara con firmeza.

En diciembre de 2022, habitantes de Milpa Alta, Xochimilco y el pueblo de Xoco, en Benito Juárez, se manifestaron en contra del PGOT y acusaron que, para validarlo, el Gobierno de la CDMX pretendió ejecutar una consulta ficticia.

Según los ciudadanos, las autoridades llevaron trabajadores de Pilares a las 814 reuniones que realizó el Instituto de Planeación de la CDMX, con presuntos vecinos en todas las colonias, pueblos y barrios de la urbe.

El PGOT y el Plan General de Desarrollo (PGD) fueron presentados, con irregularidades, por el actual jefe de Gobierno, Martí Batres, mientras era secretario de Gobierno con Sheinbaum al frente de la capital, el 22 de mayo de 2023.

Analistas calificaron las propuestas enviadas al Congreso capitalino como un Frankenstein jurídico y seis meses después Batres informó que serían retiradas.

Asentamientos irregulares

Octavio Rivero reconoce que en Milpa Alta “hay zonas marginadas en serio”, y dice que en el Plan de Desarrollo Urbano de la alcaldía se tiene que hablar sobre los asentamientos irregulares: “¿Qué vamos a hacer con estos lugares? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo crecemos de forma organizada?”.

Afirma que no puede desconocer esos asentamientos, pues están ahí y sus habitantes merecen dignificar su vida, pero es claro, no puede permitir que sigan creciendo.

Para frenar su expansión, el morenista propone convenios de crecimiento cero:

Reconozco que ya estás aquí, pero el servicio que se te da o el apoyo que se te llega a dar es con el compromiso de evitar que siga creciendo la zona (...) si vas a tener a lo mejor el apoyo de una pipa de agua o dos pipas para diez familias, tienes que tener claro que si llega una familia más no se te va a dar pipa y media.

Apunta que en la demarcación han tenido un proceso de planeación nulo, luego advierte que si en su administración recibe denuncias de construcciones irregulares, tendrá que actuar de manera contundente, en coordinación con las autoridades correspondientes: “Ya no podemos seguir creciendo hacia el bosque”.

Rivero piensa que en este tema ayudarán las iniciativas del Gobierno central sobre políticas y programas de vivienda social.

Seguridad en la alcaldía

Uno de los temas prioritarios que atenderá al encabezar la demarcación será la inseguridad, para ello comparte que destinará presupuesto a contratar personal y comprar patrullas: “Policías me parece que hay como noventa por turno para toda la alcaldía, hay alrededor de 20 patrullas aproximadamente, entonces el estado de fuerza es pequeño”.

A ello sumará una estrategia denominada “Barrio Alerta”, en la que propone involucrar a la comunidad en las labores de seguridad, con la donación de cámaras para crear una red de videovigilancia.

El político cuenta que tiene la intención de regresar la Policía Montada, porque tiene alcance en zonas donde no pueden acceder patrullas.

En el caso de delitos como la extorsión, reconoce que no puede combatirla a nivel local, pues requiere de la coordinación de las autoridades capitalinas y se alineará a su estrategia.

Ante la posibilidad de que existan fosas clandestinas en la alcaldía, Rivero se muestra incrédulo, pero afirma estar preparado para enfrentar ese tipo de situaciones, así como dispuesto a trabajar con colectivos sociales, siempre y cuando “demuestren seriedad”.

Rivero Villaseñor. Promete combatir la inseguridad. Foto: Eduardo Medina.

Lo que sí recuerda es que cuando fue alcalde en 2018 sembraban cadáveres en las zonas que limitan con Morelos: “Disminuyó con los operativos que implementó la Guardia Nacional”.

Tala clandestina

El alcalde electo en Milpa Alta no tiene registrado que el crimen organizado esté involucrado en la tala clandestina de la demarcación: “Sé que más bien tiene que ver con un asunto de a veces, pues hacen negocio aparte de la obtención de madera”.

Además, afirma que de la zona boscosa bajan piedra y plantas medicinales: “Ya encontraron una manera de obtener algunos recursos económicos a partir de la explotación del bosque”.

A lo anterior se suma el fallecimiento de Julián Flores, el representante de las nueve comunidades. Rivero alerta que lo más delicado es que gente de las propias comunidades está implicada en la explotación ilegal del bosque, ya que ahí “ven el negocio”.

Para enfrentar la tala clandestina, el militante del partido guinda se dice comprometido a priorizar y generar mejores condiciones a la protección de la zona verde, para lo que se coordinará con el Gobierno de la ciudad. Por otro lado, en su opinión, la presencia de la Guardia Nacional en la zona ayuda a combatir el problema y dar tranquilidad a los vecinos.

Atender la pobreza

El exmilitante de Movimiento Ciudadano mencionó que para atacar los índices de pobreza en la demarcación aplicará una estrategia por sectores, con la que ampliará la gama de apoyos económicos y estímulos para los productores, a los que también impulsará con una estrategia de desarrollo económico que contemple turismo, gastronomía, así como cuidado ambiental y ecológico.

De acuerdo con el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa), en el periodo que comprende de 2015 a 2020, Milpa Alta es la alcaldía con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza.

Con la intención de promover el trabajo en el campo para las nuevas generaciones y dar capacitación a los productores respecto a nuevas tecnologías, una de las propuestas estrella de Octavio Rivero es la construcción de la Escuela de Capacitación Campesina.

Movilidad

Sobre la movilidad y la conectividad de la alcaldía, Rivero trae a colación la propuesta de la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, de llevar el Cablebús a la zona.

Aparte, cuenta que junto con las alcaldesas electas de Xochimilco y Tláhuac, Circe Camacho y Berenice Hernández, respectivamente, buscará crear una estrategia regional en materia de movilidad.

El alcalde electo de Morena no se cierra a la posibilidad de, si es necesario, trabajar con alcaldes de oposición: “Nuestro trabajo es institucional, nosotros sí traemos un proyecto ideológico, pero para servir a Milpa Alta tenemos que hablar con todos”.