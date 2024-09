AMLO no dará a conocer su testamento porque su familia no está de acuerdo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su familia no quiere que dé a conocer su testamento, pero a él le gustaría hacerlo para dejar claro que no quiere su nombre en escuelas, calles ni en ningún lado y a quienes vaya a buscarlo a su quinta en Chiapas los ubicará como fifís conservadores.

“No quiero dar a conocer mi testamento porque mi familia me dice que no están de acuerdo”, dijo en un principio, aunque aclaró: “Me gustaría darlo a conocer porque ahí dicto al notario que no quiero nombre en museos, escuelas, calles, nada”.

Dijo que tampoco quiere agrupaciones con su nombre, “todo lo que he sido, como se vio público, lo que se llama legado corresponde al pueblo de México”.

Reiteró que tampoco quiere visitas en su quinta “La Chingada”, “solo si me fuera a ver mi presidenta”, la electa Claudia Sheinbaum; también aclaró que tampoco espera tener manifestaciones afuera de su casa “y si las tengo ya sé que son fifís, el que me vaya a ver es un conservador”.