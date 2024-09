Así es la casa de Jaime Maussan en la CDMX que se podrá rentar en Airbnb (Fotos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ufólogo más famoso de México, Jaime Maussan anunció, por medio de su cuenta de X, que su casa en el Desierto de los Leones, estará disponible como alojamiento en la plataforma Airbnb.

Con motivo de la llamada “Semana Mundial del Espacio” –que se celebra cada año del 4 al 10 de octubre–, Maussan decidió abrir las puertas de su casa en la Ciudad de México, para dos visitantes. “Aconsejo al huésped que esté preparado para una experiencia anómala antes de reservar”, advirtió.

Este es el programa del ufólogo para la estadía:

El Airbnb ofrece una habitación con una cama tamaño queen y amenidades como cocina, wifi, televisión, aire acondicionado y calefacción, entre otros. Las reservaciones se abrirán a partir de las 11:00 horas (tiempo local de la CDMX) del 25 de septiembre del presente.

Ante el anuncio de Maussan, internautas nacionales e internacionales se dijeron emocionados por la posibilidad de rentar la casa y conocer al afamado ufólogo, quien es un referente en la comunidad interesada por los objetos voladores no identificados y la posibilidad de vida en otros planetas.

Hi Jaime! Absolutely gorgeous home!! As part of @UAPFilesPodcast I will be visiting Mexico City this January to meet Dr Zalce and your team. I would love to check your place out as well, looks absolutely incredible!! — Aztlan Tenochtitlan (@LifeRep) September 18, 2024